Alejandro Alonso Carrera se proclama subcampeón del Máster Final de Pádel de Menores.

El Máster Final de Pádel de Menores 2025 se celebró del 21 al 23 de noviembre en las instalaciones de Padelmérida( Merida) con la participación de las ocho mejores parejas del ránking de cada categoría (benjamín, alevín, infantil, cadete y junior, en masculino y femenino).

Una cita en la que los padelistas se juegan los títulos de maestros y maestras de 2025. En total serían 160 participantes, situados todos entre los 8 mejores del ránking nacional de su categoría en base a los resultados en las diferentes pruebas de 2025.

El jugador leonés Alejandro Alonso Carrera, junto con su compañero el mallorquín Ian Garcia Calvo, lograron alcanzar la final, proclamándose Subcampeones del torneo en la categoría Infantil.

Se termina así la temporada 2025, donde este joven deportista Leonés se ha proclamado Subcampeón de España , del Máster Nacional y Campeón de Castilla y Leon y de varios torneos regionales en Castilla y leon y Mallorca.