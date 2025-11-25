La SD Ponferradina destituye a Fernando Estévez

Fernando Estévez ya no es entrenador de la Deportiva.LUIS DE LA MATA

Publicado por Francisco Otero

La SD Ponferradina ha anunciado con un breve comunicado la rescisión del contrato de Fernando Estévez como técnico del primer equipo. La noticia coge por sorpresa al deportivismo, porque no había indicions de que esto pudiese suceder a estas alturas de la competición y más después de jugar uno de los mejores partidos del campeonato, a pesar de la derrota en Vigo.

Fernando Estévez llegó a la Deportiva a inicios del verano. En la Liga ha sumado 4 triunfos, 4 empates y 5 derrotas y en Copa había pasado la 1ª ronda. El equipo se había recuperado de un inicio con 4 puntos de 18 posibles, si bien en las últimas 3 jornadas sólo ha sumado 2 puntos y se ha vuelto a acercar a las plazas de descenso.

El técnico capilurro comparecerá este miércoles ante la prensa para despedirse del deportivismo.