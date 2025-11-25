Antonio Barrul, boxeador: «Quiero pelear por León y ser la nueva cara del boxeo en España»

Antonio Barrul peleará el próximo 6 de diciembre por el título oficial WBA Iberoamericano ante el colombiano Fran Mendoza.ángelopez

Antonio Barrul está más mentalizado que nunca de que su mayor pelea diaria es contra sí mismo. No se conforma. Lo conseguido hasta la fecha le reconforta, pero no es suficiente. Insiste en que no va de farol y sueña con convertirse en campeón de Europa. Ya lo es de España y en apenas unos días —el próximo 6 de diciembre en el Palacio de Deportes de la capital leonesa— se volverá a subir al ring para aspirar al Título WBA Iberoamericano. «Pido a la gente que no deje de apoyar el boxeo y a mí también porque si venzo en este combate podré subir a la primera división».

—¿Cómo afrontas tu próximo combate contra Fran Mendoza?

—Está siendo la preparación más dura de toda mi carrera porque enfrente tendré a un gran rival en un título a nivel internacional. Quiero que la afición vea grandes combates.

—Me consta que estás haciendo un esfuerzo enorme por mantener estos combates en León.

—Es cierto. Muchos me llaman para que boxee fuera de aquí, pero yo tengo claro que me he hecho boxeador aquí y quiero pelear por León, que la gente esté orgullosa. Notamos mucho su cariño.

—¿Dónde entrenas para preparar el Título WBA Iberoamericano?

—Lejos de casa para estar cien por cien concentrado. Estoy entrenando en Asturias entre semana y los fines de semana vuelvo a casa con los míos a llenarme de amor. Ahora mismo solo vivo por y para el boxeo. Me cuesta estar lejos de los míos, pero ese esfuerzo extra lo hago sobre todo por ellos. Quiero ser la nueva cara del boxeo en España.

—¿Por qué Mendoza?

—Es un gran rival. Cuando me proclamé campeón de España llamamos a todos los rivales posibles para un próximo reto, pero todos dijeron que no. Yo no quería hacer combates de preparación sino oficiales así que pensamos en este título y dije que quería pelear contra Mendoza. Y ojo porque es un reto enorme para mí, porque llegó a estar el treinta del mundo y apenas cuenta con una derrota en su historial.

—¿Y temes no estar a la altura?

—En absoluto. Sé en qué nivel estoy y este es mi momento. Es el momento de que España vea todo lo que llevo dentro, el coraje y los cojones que tengo.

—¿Qué le dices a toda esa afición que te acompañará el próximo 6 de diciembre en el Palacio?

—Que no dejen de apoyar el boxeo y a mí también porque si venzo en este combate podré subir a la primera división. Igual que lo están haciendo con la Cultural, que ya forma parte del fútbol profesional, que lo hagan también conmigo.

—¿Y cuál es tu próximo reto a medio plazo?

—Siendo ya campeón de España ahora mismo mi sueño es convertirme en campeón de Europa.

—Este viernes has planificado toda una ‘fiesta’ previa al combate con Mendoza.

—Sí, desde las 19.00 horas tendremos el pesaje del resto de boxeadores que participarán en la cita del 6 de diciembre y después la mía y la de Mendoza. Montaremos también un ring dentro del Palacio de Deportes, se hará el pesaje y luego haremos una rueda de prensa multitudinaria para que los periodistas puedan preguntar lo que quieran. Va a ser una previa impresionante que sirva como antesala del gran combate que celebraremos una semana después.

