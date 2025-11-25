Un Real Madrid en cuadro pone a prueba a un discutido Xabi Alonso

Publicado por Óscar Bellot El Pireo Creado: Actualizado:

El Real Madrid mantiene por los pelos el liderato en la Liga y sigue instalado en una zona cómoda de la Champions pese al batacazo que sufrió en Anfield. Sin embargo, vive amenazado por el ruido de sables. La derrota frente al Liverpool, a la que siguieron dos tristes empates contra el Rayo y el Elche, han puesto en el disparadero a Xabi Alonso, que afronta lo que podría verse como una tormenta perfecta antes de medirse este miércoles al Olympiacos (21.00 horas por Movistar Liga de Campeones), escuadra que dirige otro insigne técnico vasco como José Luis Mendilibar, quien hizo carrera en el Eibar años después de que el tolosarra desfilase por Ipurua como becario.

Para empezar, el Real Madrid se adentra en territorio maldito. A la desgraciada racha en Grecia, la peor sin ganar del Real Madrid en un mismo país a lo largo de sus casi 124 años de historia, se añade la extensa lista de bajas con las que se presentarán los blancos al pleito de este miércoles con el Olympiacos. Una gastroenteritis dejó a Courtois en Madrid, donde también se quedó Huijsen a causa de una sobrecarga en el muslo izquierdo. Roto en defensa Carvajal, Militao y Alaba permanecen en la enfermería, mientras que Rüdiger aún no está listo del todo para volver a la acción, lo que deja Xabi Alonso con un único central en perfecto estado de revista: Asencio. Así las cosas, al estratega vasco no le queda más remedio que improvisar con remedios de emergencia. Xabi Alonso se la juega.