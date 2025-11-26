Fernando Estévez se marcha dolido de la SD Ponferradina: "No me esperaba esta decisión"

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Fernando Estévez, el ya ex entrenador de la Deportiva, ha comparecido este mediodía ante los medios de comunicación social de El Bierzo para despedirse de ellos y de la afición tras su destitución en la jornada de ayer. El preparador de Capileira se ha mostrado sorprendido con la decisión del club, algo que no esperaba.

El preparador deportivista hasta este martes aprovechó la oportundiad que le dio el club para leer una carta en laque ha hecho un repaso general a los meses en los queha ocupado el cargo. Las principales ideas las ha expresado así: "Fue una decisión muy meditada la de venir aquí en junio. Podía esperar para seguir en 2ª División o dar un pasó atrás para tomar impulso, que fue lo que hice. Me llamó la atención la oferta de la Ponferradina. Los resultados avalan mi trayectoria. Decidí venir valorando cosas por encima de lo económico. Sólo he recibido muestras de afecto y cariño, a pesar de no empezar bien. Ayer el club me citó en la oficina. Pensé que era por un tema administrativo. El presidente me comunicó la decisión de la destitución. El motivo expresado fue que el objetivo es ser 1º y que estamos a un punto del descenso. Intenté rebatirlo, pero me dijeron que era irrevocable. Es una de las situaciones más dolorosas que me ha tocado vivir. La lesión de Vicente Esquerdo, piedra angular de este proyecto, ha sido determinante. Después el ultimátum de antes del partido ante el CF Talavera de la reina hubo un punto de inflexión tras reunión de capitanes. A partir de ahí reajustamos expectativas y los números hablan: 4 victorias con un pase en la Copa del Rey, 3 empates y una sola e injusta derrota. Creo que la decisión no es justa. Me voy dolido. Creo que el objetivo marcado no estaba tan lejos. He puesto todo. Me he desvivido por este proyecto".

Fernando Estévez se marcha dolido de la SD Ponferradina.L. DE LA MATA

Tras la despedida de Fernando Estévez el club presenta a Mehdi Nafti, el nuevo entrenador, que ya fue anunciado por la mañana y que empieza a entrenar por la tarde para debutar el sábado ante el Arenas Club.