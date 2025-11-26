Tresaco: «El Reino tiene que ser un infierno para los rivales de la Cultural Leonesa»

Rafa Tresaco quiere convertir el Reino de León en un "infierno" para los visitantes, después de que el equipo haya encadenado dos triunfos como local -los primeros de la temporada- ante el CD Mirandés (3-2) y Málaga CF (1-0), antes de recibir este próximo sábado a partir de las 16.15 horas la visita del Granada CF. "Ya que llevamos dos victorias seguidas y sobre todo queremos hacernos fuertes en casa, vamos a por la tercera, sin mirar la clasificación, pero sumando de tres en tres", desea el futbolista.

Tresaco, que tuvo un gran rendimiento durante la pretemporada y también en el arranque de campeonato, donde empezó como titular a las órdenes de Raúl Llona, vio interrumpida su progresión con una lesión antes de la cuarta jornada en el isquiotibial de la pierna izquierda que le hizo perderse más de dos meses de competición, para volver a entrar en los planes, ahora con José Angel Ziganda en el banquillo leonés, en los últimos encuentros.

"Cuando me lesioné era imposible pensar que a estas alturas iba a estar así, porque en principio parecía que no iba a jugar más en 2025, que después pasó a doce semanas y que en la jornada diez estuviera compitiendo, me parece una locura", manifiesta.

El exjugador del Zamora CF, primer fichaje culturalista en su vuelta a la categoría de plata, ve a su próximo rival, el Granada CF "muy similar" al Cádiz, al que vencieron por 1-2 en el Nuevo Mirandilla, consiguiendo la primera remontada en el marcador de la temporada. "Será un partido complicado, como todos, porque tienen una calidad individual increíble", señala, por lo que considera clave "ser más intensos en los primeros minutos para que los equipos de la categoría vean que venir a León no es un sitio fácil".