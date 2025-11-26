Giménez desata la apoteosis del Atlético en el minuto 93

Publicado por Iñaki Dufour Madrid Creado: Actualizado:

ATLÉTICO DE MADRID 2

Musso; Molina (Nico González, min 58), Giménez, Hancko, Ruggeri (Sorloth, min 68); Cardoso (Pubill, min 58); Giuliano, Gallagher (Koke, min 58), Barrios, Baena (Griezmann, min 68); y Julián Alvarez.

INTER DE MILÁN 1

Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu (Frattesi, min 72), Zielinski (Sucic, min 65), Dimarco (Luis Henrique, min 80); Bonny (Marcus Thuram, min 65) y Lautaro Martínez (Esposito, min 72).

Goles: 1-0, min 11: Julián Alvarez; 1-1, min 53: Zielinski; 2-1, min 93: Giménez. Árbitro: François Letexier (Francia). Amonestó con tarjeta amarilla al entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, y al visitante Dimarco. Incidencias: Partido correspondiente a la quinta jornada de la Liga de Campeones, disputado en el estadio Metropolitano ante 68.069 espectadores.

El inicio del segundo tiempo, demasiado expectante, demasiado atrás, empatado por un gol de Piotr Zielinski, había relegado al Atlético de Madrid a un empate frustrante hasta la irrupción poderosa de José María Giménez, rematador decisivo en el minuto 93 para el triunfo fundamental contra el Inter en la Liga de Campeones (2-1).

Por fin, el central uruguayo conectó el testarazo que buscó, buscó y buscó durante tantas y tantas veces en los saques de esquina. La centró Griezmann, la remachó Giménez por encima de todos para la apoteosis del Metropolitano, que se siente capaz de todo. Es la octava victoria consecutiva de su equipo en su estadio. Tres de tres en la Champions.

El Atlético superó la prueba de fuego. Está a la altura, despierta expectativas y su determinación es tan creciente como sus resultados. No sólo eran tres puntos, tan cruciales para el «top 8», sino también una medida fidedigna de cuál es el nivel atlético.