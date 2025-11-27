León domina el podio en Pobladura de las Regueras

León sigue marcando la pauta en el trial. Esta vez en un escenario de sobra conocido como la localidad berciana de Pobladura de las Regueras. Y en una competición como el trofeo Inter-Federaciones en el que de las 12 medallas a nivel individual se hicieron con nada menos que ocho con pleno en la categoría TR3 y TR4. A este éxito hay que sumar el bronce logrado por selecciones por Castilla y León.

En cuanto a la categoría TR1 Sergio González Juan subía al segundo peldaño del podio (Eduardo Álvarez finalizaba quinto), el mismo que ocupaba en TR2 Lucas Rodríguez.

Por lo que respecta a la categoría de TR3 las tres medallas en juego fueron a parar a los pilotos leoneses con el oro para Víctor Miguel Pérez, la plata para Daniel González y el bronce para Unai Oviedo. A las puertas se quedaban Samuel Balboa y Maikel Gómez. También brillaban Senén Arias (8º), Manuel Panizo (9º), Ismael Presa (11º) e Ismael Mallo (12º).

En TR4 también pleno en el podio para los leoneses con Samuel Macías apuntándose el triunfo por delante de Saúl Barredo y Jorge Fernández. José María Arce era cuarto y Arsenio Jesús Gómez quinto. El resto de pilotos provinciales también dejaban su impronta como Roberto García (8º), David Carballo (11º), David López (13º), Andrea Canedo (14ª), Andrés Fernández (16º), Luis Álvarez (18º) y Carmen Guerrero (19ª).

Por federaciones Asturias se llevaba la victoria con 52 puntos mientras que País Vasco era segunda con 59 y Castilla y León tercera con 94. Cantabria ocupaba la cuarta con 128 en un Inter-Federaciones que volvía a ser todo un éxito con Castilla y León ejerciendo como anfitriona en Pobladura de las Regueras.