España inicia su camino hacia el Mundial con un triunfo en Dinamarca (64-74)

Publicado por Anxo Lamela Farum Creado: Actualizado:

La era Chus Mateo en la selección española comenzó en Dinamarca con una victoria más funcionarial que brillante (64-74), en un partido que España controló, sobre todo bajo los aros y en el que se sobrepuso a su desacierto en los triples.

Jaime Fernández, en su regreso a la selección, fue el máximo anotador con 15 puntos, seguido por el debutante Great Osobor, que logró 12 y 8 rebotes y que dejó una muy buena impresión. Mateo, que descartó antes del encuentro a Salvo y a Busquets, tiró de veteranía para iniciar su primer partido, frente a una Dinamarca que con un juego rápido y no demasiado elaborado aguantó los minutos iniciales.