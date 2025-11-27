Eduardo de Paz está más cerca de las medallas... y el ascenso

Eduardo de Paz Cureses está un poco más cerca del objetivo. De las medallas e incluso más importante para él, de lograr un histórico ascenso con España a la máxima categoría continental del curling en la que habitan potencias como Escocia o Suecia.

Si el año pasado se quedó a las puertas junto a sus compañeros del Txuri Berri, en esta ocasión y a pesar de la baja de Mikel Unanue, el reto de acabar entre los dos primeros es el principal cometido del leonés y sus compañeros. Saben que no va a ser nada fácil, pero la primera parte del camino ya la han realizado y con nota: la clasificación para los cruces.

Siete partidos han tenido que acometer De Paz y el resto de integrantes del Txuri Berri (Sergio Vez, Nicholas Shaw y Luis Gómez) para superar con una gran nota este criba, asequible dado su potencial, pero también con trampa dada la dureza de los rivales.

Al final solo una derrota frente a Bélgica que no les impedía hacerse con el billete merced a su segunda posición aunque les obligará a jugar un partido de clasificación (cuartos) ante la tercera del otro grupo, Ucrania. Si España cumple con el guion este viernes en Lathi se vería el sábado en semifinales, a un cara o cruz, frente a Turquía (9.00 horas). Ganar significaría meterse en la final y alcanzar el soñado ascenso. La derrota, el tener que esperar a otro año a pesar de que podría quedarle el consuelo de luchar por la medalla de bronce.

Eso sí, por juego y aspiraciones la meta es la máxima para un Eduardo de Paz Cureses y sus compañeros del Txuri Berri como representantes de España en el Europeo de Curling que a lo largo de esta semana han demostrado de lo que son capaces.

Primero superando en el estreno del torneo a un duro escollo como Irlanda por 7-6 para caer con Bélgica en el segundo partido por 3-7. Luego una racha de cinco victorias consecutivas frente a la anfitriona Finlandia (9-8), Israel (12-2), Eslovaquia (10-4), Hungría con remontada (8-7) y ayer jueves frente a Países Bajos (7-3).

En cuanto a los emparejamientos en los cuartos España tendrá como rival a Ucrania y en la otra parte del cuadro Finlandia se medirá a Inglaterra. Ambos en la jornada de este viernes. Y para el sábado las semifinales y final. En el caso de las primeras en las que debe estar Eduardo de Paz Cureses con el Txuri Berri ante Turquía mientras que en la otra el vencedor del Finlandia-Inglaterra se las verá con Bélgica, única selección que mantiene su condición de invicta en el torneo y la única que ha podido superar a España.