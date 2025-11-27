España inicia en Alemania el asalto al título en la Liga de las Naciones

Publicado por José Manuel Andrés Madrid Creado: Actualizado:

Cuatro meses y un día después de la final de la Eurocopa, en la que España cedió ante Inglaterra en los penaltis un cetro al que había opositado con más argumentos que nadie sobre el césped, la selección se sitúa de nuevo a las puertas de un título (20.30 horas de este viernes, La1).

Dulce rutina en la que vive instalada La Roja desde hace algo más de dos años, cuando en el verano de 2023 asaltó el olimpo del fútbol femenino con el título mundial. A partir de entonces, suma ya tres finales más de cuatro posibles, pues solo se le escapó la última ronda en los Juegos de París, en los que acabó cuarta.

Precisamente el combinado germano aparece otra vez al otro lado del tablero, para dirimir la suerte de la segunda edición de la Liga de Naciones. España, actual campeona del torneo y protagonista de un camino casi inmaculado por la competición con siete victorias y una sola derrota, y la ocho veces reina de Europa abren una extraña final a ida y vuelta con un primer encuentro en Kaiserslautern.

La victoria española en la semifinal de la Eurocopa, con un gol de Aitana Bonmatí, derribó al fin la barrera histórica de no haber vencido nunca al conjunto alemán y vengó en parte la afrenta del enfrentamiento olímpico. Sin embargo, esta España sigue hambrienta, como demostró el arrollador triunfo en la semifinal frente a Suecia.