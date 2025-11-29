Sigue el partido SD Ponferradina-Arenas Club, minuto a minuto

Previa y novedades

19:37 29/11/2025

Empieza una nueva etapa en la Deportiva y lo hace con ciertas urgencias, ya que el conjunto blanquiazul sólo está un punto por encima del descenso y precisamente su rival es el que abre esa zona. Los resultados de la tarde dejan a la Ponferradina al borde de la zona de descenso. El Arenas Club tratará de aprovechar el posible desconcierto generado con el cambio de entrenador para pescar en río revuelto. El cuadro rojinegro llega después de perder 1-4 ante el Tenerife y de sumar previamente su primer punto de la Liga fuera de casa. Pero a priori parece un rival propicio para recuperarse, ya que salvo ese punto sumado en Avilés, todos los que lleva los ha logrado en casa.

El encuentro se podrá seguir en el minuto a minuto de Diario de León en internet (www.diariodeleon.es), a través de la radio, en Onda Bierzo, y por televisión, en LaLiga+ y en Football Club.

La Deportiva no podrá contar con Esquerdo. Tampoco va a arriesgar el debutante Mehdi Nafti con Fede San Emeterio ni con Pau Ferrer, que reaparecerán en Copa ante el Real Racing Club. Sergio Benito es novedad en el banquillo. Ángel Jiménez se mantiene en el marco y con respecto a la última alineación de Fernando Estévez en Vigo, entra Cortés en lugar de Diego Moreno, por lo que el equipo jugará con un 4-2-3-1, pero con Borja Vale por detrás de Corté y Xemi en banda izquierda.

El conjunto de Getxo, un histórico del fútbol español, debuta en 1ª Federación y también en El Toralín. Un triunfo le sacaría de la zona de descenso. Busca su primera victoria a domicilio. El ex deportivista Álvaro Vázquez y el rápido extremo Babacar Diocou son sus máximos realizadores con tres tantos cada uno, lo mismo que pasa en la Ponferradina con Xemi y Andoni López. Entrena al cuadro rojinegro el ex futbolista navarro Ion Erice, que tomó las riendas del banquillo arenero esta campaña tras su paso por el Recreativo Granada y la marcha de Ibai Gómez al FC Andorra tras ascender al equipo.

Dirige el partido el ovetense Francisco García Riesgo (Comité Asturiano). Ha pitado dos veces a la Deportiva, ambas ante el Arenteiro en la temporada 2023-2024. En El Toralín el marcador fue 2-1 y en Espiñedo el duelo finalizó 0-0.

Hoy se disputa la mayor parte de la jornada 14, pues además del duelo de El Toralín, habrá otros 6 encuentros. Destacan Racing-AD Mérida y Castilla-Barakaldo CF.

Sólo son 2 los precedentes que tiene el encuentro de esta tarde-noche. Ambos partidos se disputaron en Santa Marta y no en Fuentesnuevas como indicábamos ayer. Y los dos acabaron 4-0 en las temporadas 1968-1969 y 1969-1970 en la Liga de 3ª División (entonces era la 3ª categoría del fútbol español).