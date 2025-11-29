Raphinha le da el liderato al Barça (3-1)

Publicado por Ginés Muñoz Barcelona Creado: Actualizado:

FC BARCELONA 3

Joan García; Eric García (Koundé, min 45), Cubarsí (Christensen, min 84), Martín, Balde; Bernal (Rashford, min 45), Casadó; Lamine, Olmo, Raphinha (Pedri, min 60); y Lewandowski (Ferran Torres, min 60)

ALAVÉS 1

Sivera; Otto, Tenaglia, Pacheco, Parada (Toni Martínez, min 80); Blanco; Calebe (Carlos Vicente, min 59), Suárez (Guevara, min 68), Ibáñez (Guridi, min 68), Rebbach (Aleñá, min 58); Lucas Boyé.

Goles: 0-1, min 1: Pablo Ibáñez; 1-1, min 8: Lamine Yamal; 2-1, min 26: Dani Olmo; 3-1, min 93: Dani Olmo. Árbitro: Miguel Ángel Ortiz (Comité madrileño). Amonestó a Bernal por el Barcelona y a Abde, Calebe y Blanco por el Alavés. Incidencias: Camp Nou, 44.834 espectadores.

El día que el Barcelona celebró su 126º aniversario, Raphinha regresó al once azulgrana, ya recuperado de su lesión, para contribuir con dos asistencias a la victoria ante el Alavés (3-1), que se adelantó en el marcador, y regalar a su equipo el liderato de LaLiga, a la espera de lo que haga el Real Madrid en Motilivi. Intenso en la presión, afilado en el desmarque y siempre preciso a la hora de asistir a sus compañeros, la presencia de Raphinha cambió, por momentos, la cara de un equipo que le había echado demasiado en falta.

Y eso que el encuentro empezó de la peor manera. Porque el Alavés se adelantó en el primer minuto de juego a la salida de un córner. Se desperezó rápido el conjunto catalán. Una combinación entre Balde y Raphinha acabó en el 1-1 de Lamine. La apuesta de Flick por un doble pivote con Casadó y Bernal no acababa de funcionar, pero Olmo hizo el segundo antes de la medida hora. En la última contra del partido, el Camp Nou respiró aliviado, cuando Olmo recibió un pase de Lamine y cruzó al fondo de la red para hacer el 3-1.