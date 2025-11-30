Una remontada del Villaquilambre Inspira+ para soñar

Publicado por Redacción Zamora Creado: Actualizado:

RIVER ZAMORA B 5

César, Javier, Alejandro, Villar e Iván, —cinco inicial-, también jugaron Diego, Gago, Mario, Blanco, Cristian, Lucas, Pardal y Martínez.

VILLAQUILAMBRE 6

Tabares, Arce, Ángel, Blin y Marco,-cinco inicial-. luego lo hicieron Víctor, Rubén Pozo, Moyano y Rubén Ortega.

Goles: 0-1, min 4: Javier (pp); 1-1, min 7: Alejandro; 2-1, min 8: Alejandro; 2-2, min 15: Moyano; 3-2, min 19: Iván; 4-2, min 22: Blin (pp); 4-3, min 25 Blin; 4-4, min 27: Ángel; 4-5, min 37: Marco; 4-6, min 38: Víctor; 5-6, min 39: Gago. Árbitros: Iria García (León) y Casimiro Lucas (Zamor). Mostraron tarjeta amarilla a los locales Villar, Alejandro, Diego y Aitor; y a los visitantes: Marco, Mañanes (entrenador), Paco Riesco (delegado) y Ángel (2), descalificado en el min 39, además de roja directa a Moyano, descalificado en el min 19. Incidencias: Pabellón Municipal Manuel Camba

El Villaquilambre remonta ante el River Zamora B para ganar 5-6 que le da tres puntos que le permite soñar a lo grande. Los locales llegaron a ponerse 4-2 en el luminoso, pero los chicos de José Vicente Mañanes le dieron la vuelta al marcador.