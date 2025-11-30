El Atlético Astorga frena al líder... y casi lo derrota (1-1)

El Atlético Astorga acarició la victoria en La Albuera con el gol anotado por David Álvarez en el 92, pero Josep rescató un empate (1-1) para el líder, la Gimnástica Segoviana, en la última jugada del partido en el 95, en un encuentro en el que los maragatos demostraron su buen momento de forma y sus altas prestaciones con las que tutearon al líder del grupo e incluso estuvieron a punto de doblegarlo.

Y como la pasada jornada frente a otro de los 'gallos' como el Oviedo Vetusta la mala suerte en el último suspiro evitó un premio mayor y merecido para el plantel verde que con los tres puntos hubiera salido de la zona de descenso. El empate lo deja a dos puntos de hacerlo.

El encuentro comenzó con dos equipos luchando por hacerse con el control del juego, pero sin que hubiera un dominador claro. Los astorganos plantearon un partido muy serio en defensa, sin dejar maniobrar con facilidad a su rival. En los primeros 10 minutos apenas hubo llegadas de peligro mostrándose las defensas más sólidas que los ataques. La primera ocasión de gol iba a llegar precisamente de las botas del equipo maragato, pero el portero local Postigo evitó el primer tanto visitante a los 14 minutos.

Sin embargo, el bloque segoviano empezó a tener más la posesión y a dominar más el juego a partir del primer cuarto de hora de la primera parte. A los 20 minutos tuvo su primera gran oportunidad para adelantarse en el marcador con un chut desde la frontal del área que obligó a emplearse a fondo a Llamazares. El Atlético Astorga perdió fuerza en el centro del campo, lo que aprovechó la Segoviana para jugar más en el campo rival y a merodear con más asiduidad el área rival. Los locales volvieron a tener una buena ocasión para marcar al filo de la media hora con un centro desde la derecha al área que remató de cabeza Tena y el balón se marchó fuera por poco.

A parir del minuto 30 al Atlético Astorga le empezaba a durar menos balón ante la presión de los locales. La Segoviana tuvo su opción a los 38 minutos en una internada de Ayán y su asistencia a Ivo acabó con un remate que detuvo Llamazares.

Tras la reanudación, el conjunto local siguió con su dominio y teniendo más el control del balón. Por su parte, los astorganos supieron sufrir y capear el temporal de juego ofensivo de los segovianos, que tuvieron una nueva ocasión para deshacer las tablas iniciales con un lanzamiento de Pau, que se volvió a encontrar con la figura de Llamazares, que hizo una gran parada para evitar el 1-0.

Lago decidió realizar algunos cambios para dar una mayor frescura en el juego a su equipo dando entrada a Nistal, Ribeiro, Cervero y David Álvarez. A partir de ahí los segovianos ya no creaban tanto peligro a su rival. Además, los verdes consiguieron dormir el partido logrando acercarse con más asiduidad y peligro al área local. Y eso les permitió asestar un duro golpe al líder con el tanto de David Álvarez en el minuto 92.

Pero la Gimnástica Segoviana, con lego de fortuna en la última jugada del partido en el minuto 95, consiguió el empate definitivo con un tanto de Josep.

SEGOVIANA 1

Alejandro Postigo, Iker (René, min 75), Josín, Josep, Ivo (Borrego, min 59), Marc Tenas, Llorente, Juan Silva (Samu, min 75), Ayán (Castro, min 59), Diego Campo (Ibañes, min 86) y Pau Miguélez.

ATLÉTICO ASTORGA 1

Diego Llamazares; Dani Ceínos, Manso, Jony, Sergio Peláez; Aleixo Cabral, Albertín, Ivi Vales (Nistal, min 60), Ayub (David Álvarez, min 71); Adri Álvarez (Álex Ribeiro, min 72) y Mario Sánchez (Cervero, min 72).

Goles: 0-1, min 92: David Álvarez; 1-1, min 95: Josep. Árbitro: Leandro Carbajales Gómez (Colegio asturiano). Mostró tarjeta amarilla a los locales Diego Campo y Pau, y a los visitantes Manso, Sergio Peláez y Ayub. Incidencias: Campo Municipal La Albuera de Segovia. Asistieron 1.802 espectadores, entre ellos un grupo de seguidores del equipo maragato.