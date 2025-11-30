El León CF pide respeto para todos en una concentración pacífica

Los jugadores del León CF y sus familias se concentraron en las instalaciones del Colegio de Huérfanos Ferroviarios (CHF), sus habituales campos de entrenamiento y que usan para disputar los encuentros de fútbol oficiales, para pedir «respeto para todos». Los directivos, coordinadores, entrenadores, delegados y futbolistas que integran la familia del León CF consideran desproporcionado y fuera de lugar lo sucedido. Igualmente condenan la agresión al árbitro, pero también critican la decisión del colectivo arbitral contra el León CF. «No es justo que hoy no podamos jugar nuestros partidos», «Nosotros no tenemos la culpa» y «Respeto para todos». Así expresaban de forma literal algunas de las pancartas en su concentración.