La ‘Peña Siete Menos Uno’ celebró sus diez años de vida con unión

La «Peña Siete Menos Uno» cumplió diez años de vida este pasado sábado 29 de noviembre y lo celebró por todo lo alto en el Restaurante Luna, como se merece conmemorar el décimo aniversario. Con el presidente Manolo al frente, el resto de componentes de la Peña (Minino, Alfonso, Ricardo, Santiago, Emilio y José María, ocupando la plaza de su padre José Blázquez ya fallecido) lo festejaron con buena compañía. Una peña que destaca por compartir gustos similares, no sólo el fútbol, que la hace diferente. Esta Peña sobresale por la amistad como base para el grupo. Afición por el fútbol y otros deportes, gastronomía, interés por artes como cine, teatros u otras actividades son sus atributos reconocidos en sus diez años de vida. ¡A por otros diez!