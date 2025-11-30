El ULE Sprint León se cuelga el oro en el Autonómico

La pista cubierta de Salamanca acogió la primera competición oficial de la temporada en la que participó el ULE Sprint Atletismo León: el Campeonato de Castilla y León de Clubes Mixtos, absoluto y sub-16. El club leonés volvió a conquistar el oro y se proclamó campeón autonómico en la categoría absoluta tras una actuación sobresaliente por parte de todo el equipo.

La formación leonesa sumó un total de 80 puntos, superando al Image FDR (70,5 puntos) y al Club Atletismo Valladolid (63 puntos). Entre las actuaciones más destacadas se encuentran: Tilena Martínez (que igualó su marca personal en lanzamiento de peso consiguiendo la primera posición), David Campo (vencedor en los 1.500 metros lisos), Jesús González de la Fuente (campeón en los 60 metros vallas), Adrián Flecha (segundo en los 60 metros lisos), Lucía Cantón (segunda en los 200 metros lisos), Ángela García (subcampeona en los 800 metros lisos), Sandra San Miguel (segunda clasificada en los 3000 metros lisos), el relevo 4x200 metros lisos (que logró la primera posición).

Respecto a la categoría sub-16 el ULE Sprint León ocupaba la séptima posición final con un total de 47 puntos. La actuación del equipo se caracterizó por el esfuerzo, la entrega y la mejora generalizada de las marcas personales.

Los resultados más relevantes fueron el segundo puesto en salto de longitud de Jorge Cañón Ron, el tercero en los 300 metros lisos de Mario Riaño y el también bronce en el kilómetro marcha de Daniel Teixeira.

Una actuación destacada del club leonés que refrenda su gran nivel y que quedó demostrada en las dos categorías presentes en la competición, tanto la absoluta como la sub-16.