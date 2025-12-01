Antonio Barrul lidera un cartel de lujo en 'Noche de las Estrellas' en León

Presentación oficial de la Noche de las Estrellas que se celebrará el sábado 6 de diciembre.DL

La ciudad de León se prepara para vivir la ‘Noche de las Estrellas VIII’ el próximo 6 de diciembre a las 18.30 horas, una velada de boxeo que se celebrará en el Palacio de los Deportes de León y que tendrá como plato principal un combate por el título WBA Iberoamericano entre Antonio Barrul y Fragma Mendoza.

Así lo explicó en la presentación oficial el concejal de Deportes del Ayuntamiento de León, Vicente Canuria, que estuvo acompañado en una rueda de prensa por Antonio Barrul, Vicente Barrul y Diego Crespo.

Con este espectáculo, desarrollado por Barrul Promotions, la ciudad de León se pone en el mapa del boxeo internacional, ha asegurado Canuria que ha reiterado el apoyo del Ayuntamiento de León a las actividades deportivas que son claves para dinamizar la economía local, atraer visitantes de otras partes del país y reforzar la proyección de León como una ciudad segura y acogedor apara grandes espectáculos deportivos.

Desde la organización han explicado que el título WBA Iberoamericano es un cinturón con gran prestigio internacional y podría suponer para Antonio Barrul un importante ascenso en los ránquines mundiales. El boxeador leonés, con apenas ocho combates como profesional y ya campeón de España, se medirá a Fragma Mendoza, boxeador de enorme recorrido con un registro de 20 victorias, ocho de ellas por KO, y una sola derrota frente al número seis del mundo.

Por todo ello insistieron en que será “un combate emocionante y de altísimo nivel técnico y competitivo”.

Además de ese combate, la velada contará con siete combates de gran calidad, con la participación de campeones de España y enfrentamientos internacionales que mostrarán el talento joven leonés en esta disciplina. Participará parte del equipo de Barrul Promotions, dirigido por el entrenador Vicente Barrul. Además, en el descanso se ha programado un gran show con artistas invitados.