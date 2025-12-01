Barrul entrena con la camiseta del jugador de la Cultural Leonesa Paco Cortés

La 'Noche de las Estrellas' de este sábado 6 de diciembre en el Palacio de Deportes de León tiene como combate estelar la pelea entre el boxeador leonés Antonio Barrul y el púgil hispano-colombiano Fran Mendoza. Barrul busca la novena victoria como profesional en la disputa por el título WBA Iberoamericano del peso supergallo, que le abra las puertas de pelear por el cetro europeo. Entrena con la máxima intensidad enfundado en la camiseta con el dorsal '11' del futbolista de la Cultural Paco Cortés, su gran amigo.