Piqué se pone las botas ante la Cultural Leonesa

Gerard Piqué (Barcelona, 1987), el que fuera defensa central del FC Barcelona y de la Selección Española, se retiró hace tres años del fútbol en activo. El exfutbolista blaugrana abandonó los campos de juego para centrarse en los despachos, desde donde gobierna sus empresas. La más renombrada habitualmente es Kosmos, propietaria del FC Andorra, rival este miércoles de la Cultural Leonesa en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey (treintaidosavos de final) y que atraviesa por un momento difícil en lo deportivo, que ha desembocado en la destitución de Ibai Gómez como entrenador, ocupando en estos momentos plaza de descenso a Primera Federación después de disputadas 16 jornadas del campeonato de Liga en Segunda División. El propietario del club andorrano se ha vuelto a calzar la botas en esta última semana para participar en las sesiones de entrenamiento andorranas y echar una mano a los preparadores interinos, que ya dirigieron al equipo en el partido de la jornada decimosexta de Liga frente al Real Sporting de Gijón en el estadio de El Molinón Enrique Castro 'Quini', que concluyó con empate a un gol.

La presencia de Gerard Piqué en León vuelve a tomar protagonismo con motivo de la eliminatoria copera de treintaidosavos de final de la Copa del Rey de este miércoles a las 20.00 horas en el Reino de León, como lo fue en el partido de Liga que midió a la Cultural frente al FC Andorra en el Reino de León y que supuso el ascenso del conjunto leonés a la categoría de plata del fútbol español. Los encargados de dirigir al cuadro andorrano sobre el campo de juego leonés serán Carles Manso, con un papel principal, Franco Gros, Daniel Ortiz y Julián Pedernera. Un trabajo mancomunado y perfectamente organizado por Gerad Piqué en el que todos aportan.

No es la primera vez que Gerard Piqué desarrolla una implicación con su equipo de fútbol en el apartado de campo, muy poco habitual entre los directivos de los diferentes clubes. Dos temporadas atrás, también con el FC Andorra en Segunda División, se mantuvo muy cerca de las tareas técnicas tras confirmarse la destitución de Eder Sarabia, cuando la entidad trabajaba en la contratación del técnico Ferran Costa. En aquel momento, la entidad andorrana dio los mandos del equipo a trío conformado por Toni Astorgano, Aitor Yeto y José Bermúdez, encargados de dirigir al equipo en su choque contra el Mirandés.

Gerard Piqué también se implicó durante el pasado ejercicio con el conjunto andorrano en Primera Federación, desplazándose al Reino de León y presenciando el partido desde el palco.

- El exfutbolista del Barça vuelve a tomar protagonismo en León con motivo del cruce copero de treintaidosavos