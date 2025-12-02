San Mamés mide la capacidad de reacción del Real Madrid

Publicado por Ignacio Tylko Madrid Creado: Actualizado:

La nueva catedral de San Mamés, donde el curso pasado hincó la rodilla el equipo de Carlo Ancelotti, es un escenario marcado en rojo en el calendario del irregular Real Madrid de Xabi Alonso, obligado a dar el do de pecho este miércoles (19.00 horas, DAZN) ante un Athletic cogido con alfileres para poner fin a una inquietante racha de tres salidas sin poder ganar a Rayo, Elche y Girona.

Tras perder la cabeza del campeonato la pasada jornada y conociendo el resultado cosechado la víspera por Barça y Atlético en el Camp Nou, el Madrid se examina en un clásico que exige como mínimo concentración e intensidad. Así lo puso de manifiesto Xabi Alonso, cada día más cuestionado por crítica y afición, y más presionado en esas ruedas de prensa duras para todo entrenador del club más laureado del planeta cuando los resultados y el juego no acompañan. También cabe calificar de normales y habituales en estos casos las reuniones del preparador madridista con la plantilla y el presidente, que de momento prefiere no lanzar un ultimátum al técnico.

Enfrente, el Athletic no disfruta de la temporada soñada, precisamente, y recibe de forma consecutiva nada menos que a Real Madrid, Atlético y PSG. No obstante, ya dio buenas sensaciones en Praga, pese al empate ante el Slavia en Champions, y encontró alivió con el 0-2 al Levante que preludió la destitución de Calero.