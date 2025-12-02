«Algo bueno se les tiene que pegar entrenando con ‘O Fenómeno’»

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

La Deportiva se ejercitó este martes en el Jesús Tartilán para preparar el duelo que le enfrentará el jueves desde las 20.00 horas al Real Racing Club en el marco de la 2ª eliminatoria del Campeonato de España/Copa de Su Majestad el Rey. La gran novedad de la sesión de trabajo fue la presencia de Yuri de Souza. No es que el brasileño haya vuelto para jugar, sino que se va a integrar en el cuerpo técnico de Mehdi Nafti como tercer entrenador o para ser más correctos, como 2º ayudante del franco-tunecino. Yuri se ocupará sobre todo de la parte más ofensiva del equipo cuando haya que hacer un trabajo más específico, como ocurre con Omar Otero en el caso de los porteros.

La presencia de Yuri de corto en el trabajo de ayer provocó un buen número de comentarios entre los asistentes al entrenamiento, aunque el más destacado fue el de un seguidor que añoraba sus buenos años en el terreno de juego. «¡A ver si se les pega algo bueno a los jugadores!», exclamó en voz alta.

Yuri se centra en la parte técnica, mientras la dirección deportiva trabaja para reforzar el equipo en el mercado invernal. No se esperan salidas voluntarias ni fichajes por parte de otros clubes, a pesar de que en Huesca se lleva hablando varios días de un presunto interés del conjunto azulgrana por David Andújar.

Los que no trabajaron ayer con el grupo fueron Borja Valle y Vicente Esquerdo. Ninguno estará para los próximos partidos.

TRES VECES

La Deportiva ha eliminado 3 veces a equipos de superior división en la Copa, siempre una categoría más: los desaparecidos SD Compostela (1980-1981) y UE Figueres (1990-1991) y CD Castellón (2024-2025).