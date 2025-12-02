Diario de León

El Ademar se va de la Liga Europea luchando hasta el final (29-28)

Los leoneses tutaron al Nexe al que llegaron a tener contra las cuerdas pero en el último minuto una acción de ataque que no culminaron y el gol de los croatas a falta de dos segundos los deja eliminados

El Abanca Ademar tuvo opciones hasta el último suspiro frente al RK Nexe.

ÁNGELOPEZ

Miguel Ángel Tranca
León

El Abanca Ademar se despidió de la Liga Europea con orgullo, luchando hasta el final frente al Nexe en Croacia (29-28) al que incluso llegaron a poner contra las cuerdas en la primera parte en la que después de empezar algo dubitativo y con un 7-3 en contra llegaron a situarse hasta cuatro arriba con el 11-15.

Y con tres de margen en una segunda parte (14-17) en la que a falta de un minuto para el final y con empate a 28 los leoneses erraron una acción de ataque. Y el Nexo no erró en la suya a falta de dos segunhdos para matar las esperanzas de un Abanca Ademar al que el empate tampoco le valía y que luchando por la victoria se quedó a las puertas de firmar una gesta en suelo rival y ante un RK Nexe que también se jugaba la continuidad en la segunda competición continental. Eso sí, a ellos les valía el empate. A los leoneses no, solo ganar.

