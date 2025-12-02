El Ademar se va de la Liga Europea luchando hasta el final (29-28)

El Abanca Ademar se despidió de la Liga Europea con orgullo, luchando hasta el final frente al Nexe en Croacia (29-28) al que incluso llegaron a poner contra las cuerdas en la primera parte en la que después de empezar algo dubitativo y con un 7-3 en contra llegaron a situarse hasta cuatro arriba con el 11-15.

Y con tres de margen en una segunda parte (14-17) en la que a falta de un minuto para el final y con empate a 28 los leoneses erraron una acción de ataque. Y el Nexo no erró en la suya a falta de dos segunhdos para matar las esperanzas de un Abanca Ademar al que el empate tampoco le valía y que luchando por la victoria se quedó a las puertas de firmar una gesta en suelo rival y ante un RK Nexe que también se jugaba la continuidad en la segunda competición continental. Eso sí, a ellos les valía el empate. A los leoneses no, solo ganar.