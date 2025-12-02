El Barça da un golpe sobre la mesa a costa del Atlético (3-1)

Publicado por Óscar Bellot Barcelona Creado: Actualizado:

El Barcelona dio un golpe a la Liga imponiéndose al Atlético en el Camp Nou. El conjunto que dirige Hansi Flick venció por 3-1 en un partido en el que comenzó por detrás en el marcador tras el tempranero gol de Baena, pero en el que mostró carácter para llevar a cabo la remontada con tantos de Raphinha, Dani Olmo y Ferran Torres para consolidar el liderato logrado el fin de semana. La pelota está ahora en el tejado de un Real Madrid que deberá ganar en San Mamés para no perder comba en la pugna por el liderato.

Y es que no era una final para ninguno de los dos equipos, pero sí un partido para dar un golpe encima de la mesa. Lo sabían Flick y Simeone, que no se guardaron nada. El germano no pudo contar con De Jong por una inoportuna fiebre, así que optó por Eric García en la medular con Pedri, Dani Olmo por delante y el tridente ofensivo que maravilló a Europa el pasado año. Enfrente un Atlético con Cardoso como gran novedad junto a Barrios y mucha dinamita arriba con Nico González, Giuliano, Baena y Julián.

El objetivo del Cholo era responder a un Barça que iba a morder arriba, a mantener la línea adelantada y a exponerse ante la velocidad de los Julián, Giuliano y compañía. El riesgo de Flick era un arma de doble filo. Los rojiblancos probaron con dos balones a la espalda de los centrales que no fructificaron y en el tercero hicieron diana con una carrera de Baena que concluyó con maestría ante la salida de Joan García.

El gol no cambió esta vez el discurso de Simeone. Ni siquiera la tempranera lesión de Johnny Cardoso varió la hoja de ruta de un intercambio de golpes que recordó a los del pasado curso. En ese contexto, el error se podía pagar caro y los rojiblancos dejaron tiempo y espacio a Pedri, un pecado mortal. El canario encontró a Raphinha, que dribló a Oblak para empatar el partido y desatar un vendaval.

Tras la reanudación, el Atlético dio un paso atrás con la entrada de Gallagher por Nico González. Simeone quiso cortar por lo sano los espacios entre líneas y cedió metros ante un Barça que no cambió de registro. El Atlético estaba en un brete. Julián y Giuliano habían vuelto a amenazar la espalda de los centrales, pero ir a por el partido entrañaba un riesgo casi antinatural para los colchoneros en este tipo de escenarios. En esa indecisión, el Barça sacó petróleo. Y se llevó la victoria.