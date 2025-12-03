El Athletic da impulso a un Real Madrid con un Mbappé letal (0-3)

Publicado por Óscar Bellot Bilbao Creado: Actualizado:

A falta todavía de la consistencia necesaria en el juego de su equipo para dar por superada la crisis que le ha puesto a los pies de los caballos, Xabi Alonso se agarró a dos apagafuegos del tamaño de una catedral para derrotar a un flojo Athletic en San Mamés (0-3) y frenar la nefasta racha de tres tropiezos consecutivos que le hicieron perder el liderato de la Liga a los blancos.

Dos goles y una asistencia de Mbappé y tres paradones de Courtois devolvieron al Real Madrid a la senda de la victoria en su última salida antes de regresar al abrigo del Bernabéu más de un mes después y concedieron oxígeno a Xabi Alonso, que perdió por un problema en el cuádriceps a Trent, brillante en ataque aunque poroso en defensa, y por una dolencia en el tobillo a Camavinga, el otro goleador de la tarde. Las lesiones del lateral inglés y del centrocampista galo fueron los lunares negros que dejó para el Real Madrid un clásico del fútbol español que detiene la peligrosa dinámica que arrastraba el bando de Xabi Alonso y devuelve al Athletic al diván tras el triunfo que lograron los leones en el Ciutat de València.

El contexto del duelo para el Real Madrid era similar al disputado el pasado curso en San Mamés, que vino preludiado por una dura derrota en Anfield. El Athletic, sin embargo, lo afrontaba desde una posición distinta. Entonces llegó en plenitud a un pleito que significó la cuarta victoria consecutiva de una racha que se extendería a seis. Este miércoles lo encaró en medio de un torrente de lesiones que han minado su potencial.

Pocas certezas subsisten entre los leones. Ni siquiera Unai Simón, cuestionado en las últimas semanas pero crucial para que los dos primeros zarpazos del Real Madrid, materializados por Mbappé y Vinicius, no causasen daños. Nada pudo hacer, sin embargo, el de Vitoria para contener la tercera acometida visitante, rubricada con un derechazo desde la frontal de Mbappé después de que el francés amansase un formidable envío en largo de Trent, provocase el cante de Vivian y dejase mudo a Laporte.

El Real Madrid, tras el arreón inicial, se destensó e invitó a que el Athletic creciese. Parte de ese bajón fue producto de la pobreza de recursos en el centro del campo de un equipo que solo brillaba cuando simplificaba la ofensiva mandando balones a la espalda de los zagueros del Athletic, pero que curiosamente consiguió aumentar la renta con un ataque posicional en el que funcionó tan bien la conexión inglesa entre Bellingham y Trent como la alianza francesa que tejieron de cabeza Mbappé y Camavinga.

Reaccionó Ernesto Valverde con un doble cambio al descanso y Jauregizar puso a prueba con un fuerte disparo a Courtois en un pulso que se convirtió en un toma y daca. Hasta que Mbappé sentenció la rebelión rojiblanca.

ATHLETIC CLUB 0

REAL MADRID 3

ATHLETIC CLUB: Unai Simón, Lekue (Areso, min 46), Vivian, Laporte, Adama Boiro, Rego, Galarreta (Unai Gómez, min 46), Berenguer (Serrano, min 69), Jauregizar (Vesga, min. 69), Nico Williams (Selton, min 77) y Guruzeta.

REAL MADRID: Courtois, Trent (Asencio, min. 55), Militao (Gonzalo, min 77), Rüdiger, Carreras, Camavinga (Güler, min 69), Tchouaméni, Valverde, Bellingham, Vinicius (Brahim, min 77) y Mbappé (Rodrygo, min 77).

Goles: 0-1, min 7: Mbappé; 0-2, min 42: Camavinga; 0-3, min 59: Mbappé. Árbitro: Gil Manzano (Comité Extremeño). Amonestó a Berenguer y Rego. Incidencias: Partido adelantado correspondiente a la decimonovena jornada de Liga debido a que ambos clubes jugará la Supercopa de España en esas fechas. Estadio de San Mamés ante una asistencia de 51.313 espectadores.