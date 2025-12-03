La Cultural Leonesa se gana otra ronda

Los jugadores de la Cultural Marcos de la Riva, Collado, Pibe y Larios celebran el pase a la siguiente ronda de la Copa del Rey.ÁNGELOPEZ

La Cultural se impone al FC Andorra por 4-2 en el Reino de León y se clasifica para los dieciseisavos de final de la Copa del Rey.

El Cuco Ziganda partió con un equipo nuevo con respecto al que jugó en Liga el sábado frente al Granada CF. Los menos habituales tuvieron protagonismo junto al canterano y leonés Marcos de la Riva, que destacó por su desparpajo y calidad en cada toque de balón. Un chaval de 19 años de edad que apunta muy buenas maneras. Bañuz suplió a Édgar Badía entre los tres palos, mientras Víctor García, Fornos, Tomás Ribeiro, Larios, Sergi Maestre y Paco Cortés gozaron de los minutos de los que no han dispuesto en Liga.

Una Cultural dominante compareció sobre el césped del Reino de León. El centro del campo lo acaparó Thiago Ojeda, con un Sergi Maestre trabajador como demostró ya la pasada temporada. Las bandas llevaron todo el peligro, con Pibe y Paco Cortés verticales a más no poder. Mientras, el FC Andorra se limitó a defender su zona y correr detrás del balón.

El equipo leonés buscó siempre el gol, con las líneas adelantadas, hasta que en una acción de poderío Pibe puso el balón en la red de Ratti para adelantar a la Cultural en el marcador. Los de casa buscaron el segundo, pero en una acción andorrana Jastin puso las tablas justo antes del descanso.

Tras el paso por los vestuarios, el equipo culturalista volvió al ataque. Muy pronto apareció Paco Cortés para anotar un golazo que puso el 2-1, para a continuación, en el minuto 65 igualar Le Normand para el FC Andorra.

El toma y daca, con mayor dominio y verticalidad de la Cultural, volvió a poner en ventaja a los del Reino de León tras remate de Quique Fornos para establecer el 3-2. Y cuando más achuchaba el cuadro visitante, Lucas Ribeiro, tras dejar sentado al meta Ratti en una acción genial puso el definitivo 4-2.

La Cultural pasa así a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, con una actuación en la que los menos habituales demostraron que se puede confiar en sus virtudes futbolísticas.