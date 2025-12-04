Eduardo de Paz: «Llevábamos muchos años intentando llevar a España a la élite y a la cuarta lo hemos logrado»

Protagonista de los éxitos del curling español desde hace más de una década, Eduardo de Paz Cureses disfrutó la pasada semana de uno de esos momentos que llegan pocas veces, por los que ha luchado y que después de alguna decepción ha logrado cumplir, llevar junto a sus compañeros a España a la máxima categoría de este deporte a nivel continental. No fue a la tercera pero sí a la cuarta.

—Tantos años peleando por lograr el ascenso. Y ahí está. ¿Cómo se siente?

—Es un sueño que todavía estamos saboreando y disfrutando. Llevábamos muchos años persiguiéndolo y al final, a la cuarta, se ha hecho realidad. Bien es cierto que ya militamos en la máxima categoría, pero fue un año tras la exclusión de Rusia por la guerra de Ucrania. Ahora lo hemos logrado en directo, y eso se disfruta mucho más. Además, nos quitamos una espina que teníamos clavada. En especial la del pasado año que tras realizar una gran competición vimos como perdíamos en semifinales y la ilusión de poder ascender quedó diluida en un solo partido. A pesar de que luego logramos el bronce.

—Una alegría de plata, con el subcampeonato en el Europeo B, que ya viviste hace 10 años. En esa ocasión fue en el Europeo Júnior en el que iniciaste un trayecto en la élite que no has dejado.

—Sí, es cierto. Fue una sensación de tanta felicidad. Yo era diez años más joven y con los años lo disfrutas de distinta manera aunque siempre al máximo. El tiempo pasa tan rápido si miras hacia atrás. Para mí han sido diez años remando y pujando a nivel internacional intentando llevar a Espala a lo más alto del curling y la verdad que ese camino, a pesar de sus momentos malos, ha estado plagado de muchos buenos.

—Hablando del paso de los años. Ahora más 'veterano' y con más preocupaciones como las laborales del día a día. ¿Cómo se compagina todo teniendo en cuenta que eres u deportista de alto nivel?

—Cada vez es más complicado. Pero también es lo que te gusta y por eso intentas buscar tiempo para que una cosa no te impida hacer la otra bien. Entre otras cosas empleo mis días de descanso o de vacaciones para entrenar y competir. No es fácil, pero por ahora lo puedo llevar. Además, al no existir instalaciones cerca el tener que viajar a Jaca para entrenar e incluso fuera de España te come mucho tiempo. Pero así es la vida y lo que quiero.

—Después del subcampeonato en el Europeo B y el ascenso a la máxima categoría. ¿Cómo afrontas el futuro a corto-medio plazo?

—Lo primero que quiero es descansar unos días. Saborear junto a los míos lo que se ha conseguido. Y luego empezar a preparar el Campeonato de España que para mí y el club, el Txuri Berri, es otra de las ilusiones. Llevamos unos cuantos años luchando por lo máximo y en febrero de 2026 trataremos de revalidar el título de campeones a pesar de que cada año es más complicado por el potencial de los rivales.

—Y en ese futuro, aunque no tan cercano, ¿aparecen los Juegos Olímpicos de Invierno?

—Es el sueño de cualquier deportista. Y el mío sin duda. Para este ciclo no llegaremos porque nos han faltado puntos y resultados para luchar por ello. Pero tal vez para el siguiente. Es muy difícil aunque no lo descarto. Sería poner la guinda a todos estos años. Pero lo veo un poco lejos en el tiempo. Ahora lo que toca es algo más cercano y ahí está el Nacional.

—Y en un año el Europeo A

—Cierto. Y tenemos que planificarlo y prepararlo de la mejor manera posible para que ese éxito que hemos logrado no se quede en agua de borrajas y sea duradero. La última vez y para mí la única que jugué en la máxima categoría nos quedamos muy cerca de la permanencia y creo que si hacemos un buen trabajo previo y luego en el torneo podemos asentarnos en la máxima categoría continental de este deporte.

—¿Se puede decir que este ha sido tu mejor Europeo?

—Cada edición es distinta. Me he encontrado muy bien y junto a mis compañeros hemos logrado algo importante. Cada campeonato es diferente. Y a veces haciendo las cosas muy bien los resultados no te acompañan. Si nos atenemos al objetivo se puede decir que ha sido uno de los mejores. Y eso que íbamos sin presión, a disfrutar. Después de lo sucedido el pasado año en semifinales acudíamos tranquilos y a ver qué pasaba en el día a día. Luego fueron saliendo las cosas ya al final comprendimos que podíamos hacer algo grande para el curling español.

—Y eso que en esta edición no pudisteis contar con un peso pesado como Mikel Unanue.

—Es cierto. Su baja se ha notado y lo echamos de menos en la competición, por su calidad e importancia en el equipo, el Txuri Berri y también porque al ser uno menos el desgaste en cada integrante del equipo se ha notado. Acabamos rendidos, pero satisfechos por el trabajo realizado sobre el hielo. Aunque no ha estado Mikel también tiene una parte de este éxito y ojalá podamos contar con él el próximo año en el Europeo A.

—Siempre existe un momento de la competición en el que uno se da cuenta de que puede llegar o no a una meta. ¿Cuándo os pasó a vosotros?

—Creo que cuando jugamos ante Ucrania en los cuartos de final. Nos costó ganarlos, pero cuando lo hicimos nos dimos cuenta de que estábamos jugando bien y que podíamos aspirar a más. Luego en las semifinales ante Turquía hicimos un gran partido no dejándoles hacer su juego. Ahí comprendimos que esta vez podríamos estar más cerca del objetivo. Y así fue.

—Llevas ya unos cuantos años en el Txuri Berri, un club en el que sois como una familia.

—Estoy muy feliz en el Txuri Berri. Para mí es el mejor club y donde me encuentro a las mil maravillas. Y además tengo unos compañeros a los que considero algo más, como tú dices, una familia. Y eso se nota tanto a la hora de entrenar como cuando disputamos los partidos.

—Tus éxitos y los del Txuri Berri como abanderado del curling español, ¿están teniendo repercusión a nivel positivo a la hora de crear afición?

—Sin duda, aunque todavía es necesario que en España se dé algún paso más adelante como es disponer de instalaciones, cada vez notamos más que la gente sabe lo que es este deporte, que a un buen número le gusta verlo. Ojalá con nuestros éxitos el curling en España siga creciendo.