El Bembibre Hockey recibe a un Gijón imponente.

El Bembibre H.C afronta este viernes día 5 de diciembre su partido adelantado ante el Telecable de Gijón. La décima jornada de la OK Liga Iberdrola trae al Bembibre Arena (20.15 horas), a uno de los mejores equipos de Europa, con seis entorchados de la WSE Champions League Women y un Mundial de clubes entre sus 18 títulos logrados desde hace dieciocho años.

El equipo dirigido por Tasha Lee, ha logrado vencer en todos los enfrentamientos previos a las bercianas, por lo que las Águilas buscan romper esa racha con el respaldo de su afición. Las astures lograron vencer en la anterior jornada al líder Esneca Fraga por un claro 3-0, situándose así en segunda posición a un punto del Bembibre y Vila-Sana, tercero y cuarto respectivamente. Cuatro equipos encabezando la competición y solo separados por un punto tras la derrota de las Águilas en Lérida ante el Vila-Sana.

Las de Carlos Figueroa siguen con su trabajo diario en busca de mejorar sus prestaciones, nada malas hasta la fecha, con el mejor ataque y la tercera mejor defensa de la liga. Enfrente un equipo demoledor, que no dará facilidades a las bercianas y quiere auparse en solitario en lo más alto de la clasificación con Marta Piquero como máxima goleadora de su equipo.

Por el contrario, las del Bierzo Alto necesitan de su mejor versión para mirar de frente y a la cara a sus rivales, hecho que ya consiguieron en la pasada jornada ante el Vila-Sana a pesar de la derrota. Con el respaldo de la afición, las locales quieren dar una alegría y allanar más su camino para la Copa de la Reina.