Primeros escenarios para la temporada pesca 2026

La temporada de pesca en 2026 iniciaba el pasado 1 de diciembre la cuenta atrás. Aunque la actividad en los ríos de la Comunidad y en el caso más cercano en los más casi 2.000 kilómetros de masas de agua trucheras de la provincia de León no será efectiva hasta finales de marzo, los requisitos y procedimientos para poder lanzar la caña y el sedal tienen su primera fecha precisamente con la apertura del plazo para presentar solicitudes de cara a los permisos de pesca

Las fechas en este apartado son muy parecidas a las de 2024, o lo que es lo mismo, del 1 al 15 de diciembre. Estas se podrán realizar a través de dos vías, una primera de forma electrónica conforme al modelo normalizado que estará disponible en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad: www.tramitacastillayleon.jcyl.es y la segunda en la página https://www.jcyl.es/cazaypesca.

Para ello, los solicitantes deberán disponer de DNI electrónico, o de cualquier certificado electrónico que haya sido previamente reconocido.

El siguiente escenario dentro de esta cuenta atrás será el sorteo propiamente dicho el 8 de enero a las 12.00 horas en el Servicio de Caza y Pesca de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en Valladolid. Cuatro días más tarde se publicará el resultado de solicitantes y franjas de llamadas.

La elección de permisos también tiene fechas fijadas. En este caso a partir del 19 de enero de 2024 según el orden establecido por el sorteo. El plazo máximo de asignación de permisos será hasta el 2 de marzo. En el caso de los permisos sobrantes en cotos el plazo de petición empezará a contar desde el día 9 del mismo mes.

La normativa para la presentación solicitudes no varía respecto al ejercicio precedente como que el número máximo de personas que podrán formar parte de una misma solicitud será de diez, que un mismo solicitante solo podrá figurar en una solicitud (de estar incluido en más de una supondrá su exclusión de la segunda y siguientes), o que el solicitante que encabece la solicitud será, a efectos administrativos, el representante del resto de los interesados. El pasado año se presentaron 3.092 solicitudes superando en 77 a las de 2024 y 281 más que 2023. Cifras que cada año van en aumento dado el atractivo que supone la pesca en los ríos de la Comunidad con la provincia de León como su abanderada por pescadores y por la calidad de sus escenarios.