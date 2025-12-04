La púgil leonesa Ana Rodríguez en semifinales del Campeonato de España representando a León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Ana Rodríguez Santos, del club de boxeo “El Niño” ha alcanzado las semifinales en los campeonatos de España Schoolboys junior y Joven como representante del equipo de Castilla y León.

Hace dos días se clasificó para las semifinales venciendo en un combate que tuvo que remontar tras perder el asalto inicial. Sin embargo, la joven Ana se sobrepuso e hizo un segundo y tercer asalto de gran nivel para derrotar a su rival de la selección de Baleares. Hoy mismo tiene un combate de gran dificultad contra la representante de Cantabria, pero su objetivo es llegar a la final.

Los entrenadores del club leonés, Raúl Castellano y Aarón Miñambres están muy contentos con el resultado. Raúl Castellano asegura que: “llevábamos preparando este campeonato desde hace tiempo, con una preparación física intensa, con entrenamientos específicos que han dado resultados hasta ahora. Estamos muy contentos ya que Ana es muy trabajadora y disciplinada.” Concluye su otro preparador, Aarón Miñambres: “Es un orgullo poder aportar nuestro granito de arena para verla crecer como deportista. Ha llegado muy lejos en el campeonato y su carrera solo acaba de empezar”