Astorga y España sub-21 se unen para homenajear a Goyo Río

Astorga disfrutará por partida doble del mejor fútbol sala. Lo hará los días 16 y 17 con los encuentros amistosos entre España y Marruecos de categoría sub-21. El Pabellón Felipe Miñambres será escenario de una iniciativa que nace por parte del Ayuntamiento de Astorga y que cuenta con el respaldo de las federaciones de Castilla y León y la Española.

Y todo con una figura a la que se pretende dar todo el cariño que se merece por ser el impulsor de este deporte en la ciudad y el 'culpable' de que la Bimilenaria disfrutara de una larga presencia entre la élite nacional con el equipo Dulma Astorga, Goyo Río.

Los apuntes Agradecido

Goyo Río, el homenajeado y toda una institución en el deporte de Astorga, agradeció al Ayuntamiento y la Federación su implicación en el homenaje que recibirá el 16 y 17 de diciembre en el Felipe Miñambres. «Si algo hice en mi vida durante 18 años en la máxima categoría del futbol sala fue por Astorga, no por mí. Y no me arrepiento».



Precios

Las entradas serán a un precio de dos euros para menores hasta 16 años y cinco para los adultos. El homenaje a Goyo Río será en el primero. Los dos a las 19.30.



Selección española

Jugarán con España Pau López, Javier Fernández-Pacheco, Jaime Martínez-Olivares, Adrián Tapias, Pablo Robles, Alberto Lahuerta, Víctor Ramos, Juan José Moreno, Javier Aranda, Alejandro García, Miguel Lahoz, Miquel González, Miguel Álvarez y Gonzalo Santa Cruz.

El Salón de Plenos fue este jueves el escenario que albergaba la presentación oficial de un evento que pretende rendir el mejor y más multitudinario reconocimiento a uno de los directivos más relevantes en el apartado deportivo de la capital maragata y también de un deporte que como presidente y 'alma mater' del Dulma Astorga ayudó a situarse en la élite.

José Luis Nieto, alcalde de Astorga, Marcelino Maté, presidente de la Federación de Castilla y León de Fútbol y el propio Goyo Río fueron los encargados de presentar estos dos partidos-homenaje en un acto en el que también estuvieron presentes el concejal de Deportes, Julián García, y Sagrario González, directiva de la Federación autonómica y en su día presidenta del Atlético Astorga.

José Luis Nieto agradeció a Maté «su empeño personal para que este homenaje sea posible a una persona que ha hecho posible todos estos años, nuestra infancia, el futbol sala de división de honor en nuestra ciudad. Su trabajo inconmensurable porque el fútbol sala destacara se merece este homenaje que contará con las selecciones sub-21 de España y Marruecos. Es justo que la ciudad tenga un homenaje con Goyo y ojalá la respuesta sea buena».

Por su parte, Marcelino Maté precisaba que «cuando desde el Ayuntamiento se nos pidió la colaboración para colaborar con Goyo Río no lo dudamos. Ha sido y es una persona fundamental para que el fútbol sala terminara de implantarse en España. Con Villar y el apoyo de personas como Goyo se pudo integrar este deporte que vivía en dos federaciones y crear una competición de Primera División en la que el Dulma Astorga compitió más de una década. Por eso intentamos que una selección nacional estuviera en Astorga y se ha logrado que la sub-21 pueda estar en el homenaje». Y con entradas a un precio de 2 y 5 euros.