España conoce su hoja de ruta en el Mundial de fútbol

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá da el pistoletazo de salida en Washington. El sorteo del torneo, el más grande de la historia con hasta 48 selecciones participantes, en lugar de las 32 de las últimas ediciones, inaugura este viernes desde las 18.00 horas española en el Kennedy Center de la capital norteamericana la definitiva cuenta atrás hacia el 11 de junio del próximo año, fecha de inicio, con una ceremonia que servirá para desvelar la hoja del ruta sobre el césped. También para poner en escena un espectáculo al más puro estilo estadounidense, repleto de celebridades y con un protagonismo destacado del presidente Donald Trump, que mantiene una estrecha relación con Gianni Infantino, máximo dirigente de la Fifa.

La selección española, vigente campeona de la Eurocopa y una de las grandes aspirantes al título después de una fase de clasificación prácticamente impoluta, conocerá a sus tres primeros rivales en el Mundial —o al menos dos, pues todavía quedan seis plazas por repartir en las repescas europea e intercontinental de marzo— y también un hipotético camino en la fase eliminatoria que con el nuevo formato se complica, pues avanzarán desde la primera ronda los dos primeros de cada uno de los doce grupos pero también los ocho mejores terceros, hasta completar los 36 participantes de la primera eliminatoria.

Así las cosas, el sorteo se estructura desde cuatro bombos de doce selecciones cada uno, ordenados en función del ranking Fifa y también de las repescas, cuyos seis clasificados irán automáticamente al cuarto escalón, con los equipos de menor potencial sobre el papel. Esa es la primera clave del reparto de la fortuna, pues situaría en el último grupo de selecciones a combinados peligrosos como Italia, Dinamarca, Turquía o la República Checa en caso de que salgan indemnes del envenenado 'playoff' europeo.

España, que parte desde el primer bombo, evita en la primera fase al resto de integrantes de esta prestigiosa nómina de candidatos, en la que figuran Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania, además de las anfitrionas México, Canadá y Estados Unidos, que ya están ubicadas en el grupo A, B y C, respectivamente. Ninguna de ellas se cruzará en el camino de La Roja a las primeras de cambio.