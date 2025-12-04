La SD Ponferradina da la cara, pero pierde en el último minuto y dice adiós a la Copa.ANA F. BARREDO

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

La SD Ponferradina mereció el pase de ronda en la Copa del Rey, pero cayó eliminada en el penúltimo minuto de la prórroga, cuando el cuadro santanderino, que estaba sufriendo con los contraataques bercianos, incluso en superioridad, trenzó su mejor jugada del choque y puso el 1-2 definitivo. Pero más allá de la eliminación por parte de un equipo que es 2º en 2ª División Profesional y que quizá la próxima temporada esté en la máxima categoría, el partido deja lugar a la esperanza. La Deportiva jugó un muy buen partido, creó ocasiones muy claras, alguna de las cuales se quedaron sin tiro (de ahí la diferencia de 8 vs 16 lanzamientos) y puso contra las cuerdas a su rival, incluso en los 25 minutos que jugó en inferioridad.

Sergio Benito jugó en punta y Pau Ferrer actuó por detrás. Ger Nóvoa fue titular en el centro de la defensa junto a Andújar, por lo que Vlad Kysil empezó en el banquillo. En el equipo racinguista fueron titulares los dos ex deportivistas (Manu Hernando y Yeray —recibido con una ovación—). Ambos conjuntos formaron con un 4-2-3-1.

El primer tiempo dio muy poco de sí. El cuadro racinguista tuvo más el balón, pero con el paso de los minutos la Deportiva incluso jugó más en campo contrario, si bien sólo tuvo un centro-chut casi al final y una acción de estrategia que la defensa sacó casi en la línea, pero que estaba anulada por falta previa. Los hombres de Nafti buscaron los balones profundos a la espalda de la zaga para Sergio Benito y en tres ocasiones estuvo a punto de salir bien. Por su parte, el cuadro verdiblanco contó con tres disparos desviados, todos en el primer tramo del duelo a cargo de Aldasoro, Jorge Salinas y Yeray. Prieto pasó inadvertido.

El 2º tiempo fue mejor. El cuadro racinguista se adelantó muy pronto y con suerte. Un tiro de Diego Fuentes dio en la espalda de Arana y despistó a Prieto (0-1). La entrada de Íñigo Sainz-Maza dio superioridad al cuadro visitante.

Nafti metió a Cortés y Borja Vázquez e igualó las fuerzas. Una jugada del 2º, actuando como extremo izquierdo, sirvió para que un pase de la muerte lo mandase a las mallas Pau Ferrer (1-1), que se lesionó al empatar.

Xemi y Cortés fallaron sendos 2 vs 1 muy claros que pudieron dar el merecido triunfo al cuadro berciano.

En la prórroga Keita vio la 2ª amarilla muy pronto, pero la Deportiva siguió buscando el gol al contragolpe, si bien Prieto salvó un mano a mano que pudo ser el 1-2 en la ocasión más clara. Borja Vázquez no atinó a embocar los dos tiros que tuvo en sus botas.

El equipo berciano se despidió de la competición con la cabeza alta.