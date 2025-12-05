La Virgen y Mansillés, sin margen de error en su feudo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Tras la semana de descanso por la disputa de la Fase Nacional de la Copa de Regiones Uefa vuelve la competición y lo hace con la disputa de la decimotercera jornada del campeonato liguero del Grupo 8 de Tercera División, que se disputará este sábado y que viene marcada por la dificultad de los rivales a los que se enfrentarán los equipos leoneses.

El Atlético Mansillés ejercerá de anfitrión del Becerril (15.45 horas), un rival que llega ocupando plaza de descenso, lo que le hace doblemente peligroso y ante el que no puede fallar para mantenerse en la zona alta de la clasificación y no descolgarse de la lucha por los puestos de play off, circusntancia en la que también se encuentra La Virgen que recibe a las 15.45 horas a una Arandina venido a menos y que tratará de arañar alguno de los tres puntos en juego para alejarse de los puestos de alto riesgo.

El Atlético Bembibre se desplaza a territorio salmantino para medirse (16.15 horas) al Santa Marta, que ocupa un puesto de play off, con el objetivo de dar la sorpresa y seguir haciendo bueno su comportamiento a domicilio, mientras el Júpiter Leonés dirime tres puntos de oro frente al Villaralbo (16.00 horas), un rival directo en la lucha por conseguir la permanencia en territorio zamorano.