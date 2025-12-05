El sector de la caza elabora un manual sobre la peste porcina para controlar el brote

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

La fundación Artemisan, la Real Federación Española de Caza y la interprofesional de la carne de caza Asiccaza y otras entidades del sector cinegético han elaborado un manual de 10 preguntas y respuestas para aunar esfuerzos y servir de guía para ayudar a controlar el brote de Peste Porcina Africana (PPA).

Entre los distintos apartados recogidos en el documento, destacan la labor de los cazadores para el control de poblaciones, especialmente en un contexto como el actual, en el que la población de jabalí se ha incrementado "exponencialmente" en las últimas décadas y "supera el millón de ejemplares", según afirman en un comunicado.

En el manual se subraya el papel de vigilancia pasiva del más de medio millón de cazadores, según los datos del último estudio del impacto económico, social y medioambiental de la caza en España.

Así, se resalta el "papel fundamental" en la búsqueda y localización de jabalíes muertos y enfermos, ya que su detección temprana "incrementa la probabilidad de controlar un brote de PPA de manera rápida y reducir la expansión a otras zonas".

Además, el manual recoge información actualizada sobre la enfermedad, protocolos a seguir en caso de encontrar un ejemplar afectado, medidas de desinfección o protocolo de actuación con los restos cinegéticos.

Las entidades que han elaborado el decálogo han animado a los cazadores y gestores cinegéticos, así como a cualquier persona interesada, a consultar este manual, "que se nutre de fuentes científicas y de administraciones oficiales para obtener información veraz sobre el virus y contribuir de forma activa a su erradicación".