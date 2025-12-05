Punto de inflexión o crisis para el Ademar en Logroño

No queda otra que reaccionar o meterse de lleno en una crisis. El Abanca Ademar acumula cuatro jornadas consecutivas sin conocer la victoria —dos empates y dos derrotas— y viene de vaciarse en Croacia contra el Nexe, que le echó de la Liga Europea de Balonmano por la mínima y sufriendo más de la cuenta. Este sábado —20.30 horas, en La Liga +— tampoco va a tenerlo fácil en la pista del BM Logroño, que marcha segundo y ya es, sin duda, uno de los claros candidatos a pelear por el subcampeonato. Un escenario nada sencillo para los hombres de Dani Gordo, demasiado irregulares en un primer tramo de la temporada donde sin duda les está pasando factura el hecho de participar en dos competiciones.

Sin embargo el máximo responsable del banquillo leonés le quita presión a los suyos. «El equipo está dando una imagen de solidez ante rivales a priori superiores, pero ahora la deuda pendiente es aguantar las embestidas en los tramos finales de los partidos donde se nos han escapado las victorias", afirma. De cara a la visita a Logroño reconoce que su nivel mostrado en esta temporada, con ocho victorias consecutivas, acredita la «rápida adaptación a un bloque ya consolidado de jugadores como Aitor García o Popovic —exjugador de Ademar— con una gran solidez defensiva, aunque la clave esté en el gran nivel mostrado en portería por Xoan Ledo", matiza.

Está previsto que el conjunto leonés recupere a Alberto Martín, aunque por contra perderá al lateral internacional polaco Patrick Wasiak, que sufrió un esguince de tobillo en la última sesión preparatoria.

Por su parte, el conjunto de Miguel Ángel Velasco asume que el choque «es una final» para los dos equipos, el suyo para seguir en el segundo puesto, y el de León para reengancharse a la zona alta de la tabla. «Va a ser un partido duro, con el Ademar siempre lo son y tras ser eliminados de Europa llegarán muy motivados", considera el preparador de los riojanos, que incide en que su rival «ha perdido partidos jugando bien». Espera rentabilizar la moral que da a sus jugadores la buena racha «pero mantener el nivel al que estamos no es fácil». Ha planteado el partido para que su equipo siga «a un ritmo alto» y anote como en estas victorias más de 30 goles «porque a ellos no les va bien".