Rubén Garabaya, otro candidato a dirigir al Ademar León

La no continuidad de Dani Gordo al frente del Abanca Ademar a partir del próximo curso ha abierto un casting de posibles sustitutos que ya integran varios candidatos y al que se suma ahora Rubén Garabaya. El exademarista presentaba este viernes su dimisión del Eurofarm Pelister y cuenta con varias ofertas encima de la mesa para regresar a España, donde ya se hizo cargo del BM Sinfín. Los leoneses intentarán que se decante por regrsar a un club que conoce bien, aunque no será fácil.

El cambio en el banquillo ademarista se debe a la negativa de Gordo de aceptar la oferta de renovación que le ofreció Cayetano Franco. Después de tres temporadas, el de Pucela saldrá rumbo a otro proyecto —puede que Burgos— el próximo mes de junio. Garabaya no es el único. Tal y como ya avanzó este periódico hace semanas el Ademar se ha puesto en contacto con hombres como César Montes, Raúl Entrerríos y Antonio García.