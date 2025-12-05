El Atlético Astorga se juega tres puntos de oro en La Eragudina frente a un directo rival como el Sámano

Ganar o ganar. En la cabeza y ánimo del Atlético Astorga no cabe otro resultado este sábado frente al Sámano (La Eragudina, 16.30 horas). Por muchas razones y también porque a los maragatos les toca llevarse de una vez una alegría ante su afición en una temporada en la que sus merecimientos sobre el terreno de juego no están encontrando el justo premio.

Después de tutear al líder, la Gimnástica Segoviana, al que empataron en su estadio y estuvieron a punto de derrotar, los de José Luis Lago reciben a un rival directo en la lucha por escapar de la zona de descenso somo el Sámano cántabro.

Lo hacen en un momento de juego bastante positivo para los maragatos que han demostrado que ante los grandes también son capaces de rendir al máximo y ponerlos en problemas. Eso sí, les ha faltado algo de suerte con encuentros en los que tras ir ganando veían como su rival los empataba en el tramo final.

Algo que no quieren que suceda esta tarde frente a un equipo que llega con un punto menos que los verdes y al que, e ganar, posibilitaría incluso al Atlético Astorga poder salir de la zona de riesgo.

Además, después de seis partidos como locales en los que la victoria no ha caído de su lado (los dos triunfos han sido como visitantes) llega el momento de empezar a sumar de tres en tres en casa. En una Liga con tanta exigencia es obligad ser fuertes en casa, no solo en el juego, también en los resultados.

Y eso es lo que espera el plantel maragato en un encuentro en el que nuevamente saltará a terreno de juego a ser dominante en busca de un resultado positivo que pasa por superar a un Sámano al que dejaría de ganar a cuatro puntos. Pero lo más importante sería el poder quitarse el lastre no de haber logrado el triunfo en La Eragudina.

Respecto al equipo, José Luis Lago introducirá pocos cambios en un once en el que la consistencia defensiva debe ser esencial para empezar a construir el juego de ataque.

Ante un Sámano también acuciado por su situación en la tabla no valen concesiones, sino el intentar sacar adelante el partido para mirar con mejores perspectivas la Liga, y el final de año al que los de Lago tratarán de llegar fuera de la zona de descenso.