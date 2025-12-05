La paz sigue sin llegar al Toralín

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Dos años y medio después de la creación de la Grada Durandarte 1922, la tensión entre ésta y el club es máxima. Tanto es así que lo que se esperaba que fuese este viernes una reunión pacificadora, derivó en un comunicado cargando contra la entidad. La grada de animación acusa al club de un trato totalitario y represivo de la directiva —aunque no tiene directiva, pues es una SAD— de la entidad blanquiazul «por cacheos y vigilancia excesivos y retirada del material de animación» después de las manifestaciones de descontento por la gestión del club. La tensión empezó el pasado sábado con las pancartas y gritos contra los dirigentes.

En principio el club no tiene intención de salir al paso de ese comunicado, aunque no se comparten las acusaciones y se matiza que parte del material lo ha facilitado él mismo.

Hablando de aficionados, se han retirado en El Toralín 166 entradas para acompañar al equipo a Salamanca. Dada la buena relación entre las hinchadas, hay preparada un encuentro festivo-gastronómico antes del choque.

En cuanto a la actualidad del equipo, Mehdi Nafti espera poder contar tanto con Diego Moreno como con Ger Nóvoa y Keita, que acabaron tocados el partido de Copa. Fue la 1ª vez en la Historia que el cuadro cántabro venció en Ponferrada. Con Andújar sancionado, la presencia o no de Diego Moreno puede modificar los planes del franco-tunecino por completo, pues estando lesionado Jorrín, si Ger Nóvoa tiene que actuar de lateral, Undabarrena podría tener que jugar en defensa. «Estoy convencido de que éste es el camino a seguir», afirmó el entrenador deportivista tras el buen partido de Copa de su equipo.

El árbitro designado para el partido del lunes en el barrio de San José es el palentino Fernando Román Román (Castilla y León).

Por otro lado, ya hay horario para el primer partido del 2026. El Bilbao Athletic-Deportiva tendrá lugar en Lezama a las 16.30 horas del domingo 4 de enero.