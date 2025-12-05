Barrul, ante su gran reto internacional

Comienza la cuenta atrás. Antonio Barrul se medirá este sábado a Fran Mendoza en el Palacio de Deportes en busca del título WBA Iberoamericano y este viernes tuvieron un último cara a cara en el pesaje. «Pido a la gente que no deje de apoyar el boxeo y a mí también porque si venzo en este combate podré subir a la primera división», comentó a este periódico el boxeador leonés. El púgil lleva meses concentrado al máximo para este combate, que ha preparado lejos de casa. «Entre semana he estado yendo a Asturias y los fines de semana vuelvo a casa con los míos a llenarme de amor. Ahora mismo solo vivo por y para el boxeo. Me cuesta estar lejos de los míos, pero ese esfuerzo extra lo hago sobre todo por ellos. Quiero ser la nueva cara del boxeo en España», remarca.

Sobre Mendoza dice que «es un gran rival. Cuando me proclamé campeón de España llamamos a todos los rivales posibles para un próximo reto, pero todos dijeron que no. Yo no quería hacer combates de preparación sino oficiales así que pensamos en este título y dije que quería pelear contra Mendoza. Y ojo porque es un reto enorme para mí, porque llegó a estar el treinta del mundo y apenas cuenta con una derrota en su historial».

No teme la cita de este sábado, ni estar a la altura. «Sé en qué nivel estoy y este es mi momento. Es el momento de que España vea todo lo que llevo dentro, el coraje y los cojones que tengo», remarca. Y a los aficionados les manda un mensaje: «que no dejen de apoyar el boxeo y a mí también porque si venzo en este combate podré subir a la primera división. Igual que lo están haciendo con la Cultural, que ya forma parte del fútbol profesional, que lo hagan también conmigo».

Los combates de esta tarde en el Palacio de Deportes arrancarán alrededor de las 18.00 horas, aunque Barrul no se subirá al ring antes de las 21.00 horas, tal y como señala su padre, Vicente Barrul.