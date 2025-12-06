El Atlético Astorga sale de la zona de peligro con una goleada frente al Sámano (3-0)

ATLÉTICO ASTORGA 3

Llamazares; Dani Ceínos, Jesu, Manso, Jony, Albertín (Nistal, min 60), Ivi Vales (David Álvarez, min 73), Aleixo (Canito, min 75), Adri Álvarez (Ribeiro, min 73), Mario y Ayoub (Cervero, min 75).

SÁMANO 0

Hodei Oleaga; Deiby, Abad, Jonlo, Luis Gómez (Acarregui, min 82), Unai Veiga (Xavi, min 65), César Jr, Gilete, D. Marta, Lambea (Unax, min 82) y A. Castillo.

Goles: 1-0, min 24: Albertín; 2-0, min 46: Adri Álvarez; 3-0, min 75: Nistal. Árbitro: Iván García Rey (Galicia). Amarilla a los visitantes Unai Veiga, Acarregui y Unax. Incidencias: Estadio La Eragudina. Cerca de medio millar de espectadores que celebraron el primer triunfo como local de la presente Liga de los maragatos despidiendo entre aplausos a los jugadores.

El Atlético Astorga ya tiene en su casillero el primer triunfo en casa de la presente Liga. Le ha costado siete partidos en La Eragudina para lograrlo. Aunque lo mereció antes, pero la mala suerte lo evitó en otras ocasiones. Esta vez frente al Sámano los maragatos fueron netamente superiores dejando el marcador en un claro 3-0 que bien pudo ser más amplio si no ss por la actuación del portero cántabro.

Y todo en un encuentro que empezaba con los de José Luis Lago dominando y llegando con cierta asiduidad al área rival. Su s méritos encontraron el premio a los 24 minutos con el tanto de Albertín que servía para abrir el cerrojo de un rival que se las veía y deseaba para intentar aplacar a un plantel verde que aún quería más. La victoria era corta y la experiencia de otros partidos invitaba a buscar un marcador más amplio.

Si más historia que un Atlético Astorga dominador de la situación y merecedor a los tres puntos acababa la segunda parte.

Y tras el descanso en un visto y no visto Adri Álvarez ampliaba la cuenta. Apenas se había cumplido un minuto de la segunda parte cuando el jugador del plantel maragato acertaba con las mallas rivales.

El tanto hizo despertar al Sámano que tuvo dos claras ocasiones para acortar distancias. Aunque en ambas, incluido un penalti, el portero el Atlético Astorga Diego Llamazares estuvo brillante para evitar males mayores. A partir de ahí los locales jugaron más tranquilos. Pero sin descartar sumar un marcador más contundente. Y se fueron a por ello. A los 75 minutos era Nistal el que ponía el 3-0 para un Astorga que jugaba a placer y que incluso, en las botas de Ayoub y Adri Álvarez hasta que fueron cambiados y luego David Álvarez bine pudieron firmar una goleada mayor. Un triunfo que a la espera de lo que ocurra este domingo saca además a los verdes de la zona de descenso.