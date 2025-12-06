La camiseta esmoquin de la Cultural que ideó Juan Francisco Martín Fresneda, director de La8 León, sigue marcando tendencia. La elástica del equipo leonés que simula un frac atrajo la atención en su día del mismísimo Michael Jordan, que se inspiró en ella para vestir a los Hornets. Otro nuevo capítulo del esmoquin creado por Juanfran Martín se hizo viral en la alfombra roja del sorteo del Mundial 2026 con las cámaras del mundo entero en directo y la camiseta más famosa de la Cultural y Deportiva Leonesa justo delante del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Una imagen histórico que ha dado la vuelta al mundo con la elástica de gala de la Cultural y su creador, Juanfran Martín, como protagonistas, después de que en 2014 se presentara la citada camiseta culturalista más llamativa en sociedad.

El periodista colombiano que portaba la elástica-frac de la Cultural para cubrir el sorteo del Mundial 2026 preguntó al presidente de Estados Unidos micrófono en una mano y móvil en la otra: “—Do you like my outfit?” (¿Te gusta mi conjunto?) Trump miró la camiseta de arriba abajo, tendió la mano y respondió a la pregunta sin dudarlo: —Yes, I like your outfit. (Sí, me encanta tu look). Hasta ahí duró la imagen para la historia con la camiseta-esmoquin de la Cultural de Juanfran Martín.

El frac ha hecho de nuevo furor y la elástica de gala del club leonés vuelve a tomar protagonismo. Ya hay peticiones de nuevo por medio mundo para hacerse con la camiseta esmoquin de la Cultural y Deportiva Leonesa. Zidane, Ancelotti y Vicente del Bosque, entre otros, se han fotografiado con ella. Y de nuevo se ha puesto de moda, con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de por medio.