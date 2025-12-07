El Ademar León se gripa en la Liga

De los últimos tres empates que ha cosechado el Abanca Ademar León en la Liga Asobal, el del pasado sábado en Logroño (33-33) fue el más competido, un punto más que digno ante la gran revelación de la temporada y, sin duda, uno de los llamados a pelear por el subcampeonato. El problema es que el equipo de Dani Gordo acumula cinco jornadas sin conocer la victoria y con un preocupante balance de dos derrotas y tres empates que le han alejado de los puestos que dan acceso a Europa.

La Liga Europea de Balonmano ha pasado factura a una plantilla leonesa que continúa siendo —por segundo año consecutivo— una de las más jóvenes de toda la competición. Doble y hasta triple cita por semana durante varios meses, la irregularidad que siempre achaca Gordo a los jugadores con poca experiencia y la desconcentración en momentos clave de los duelos explican, en parte, ese bajón en el rendimiento.

Los ademaristas han visto cómo les igualaban sus rivales en los instantes finales, aunque en la pista del colista Sanicentro Guadalajara al menos mantuvieron el punto (26-26), porque los locales dispusieron de la última opción de partido después de que Ademar hubiera desaprovechado una renta en la segunda mitad de cinco goles. Una situación muy parecida —tal y como recuerda efe— a la que se vivió en la jornada posterior en el municipal leonés ante Torrelavega, cuando la ventaja ademarista incluso fue superior —seis tantos-, pero los cántabros fueron capaces de igualar (28-28) desaprovechando el conjunto de Daniel Gordo un último ataque en superioridad numérica sin lograr desequilibrar el marcador.

Contra los riojanos, el Ademar completó un gran partido, que incluso fue dominando durante muchos minutos. Sin embargo, el reparto de puntos volvió a ser una constante que les deja con solo doce puntos —y un partido menos— y en séptima posición. Los ademaristas cuentan con cuatro igualadas en los once partidos disputados en lo que va de competición.

