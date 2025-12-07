Doble cita para el Ademar en León esta semana: Nava y Alicante

Dani Gordo valoró el esfuerzo de los suyos en Logroño, primer equipo que puntúa allí este curso. «Fue un partido muy competido en una pista siempre difícil y llegábamos en un momento que, a pesar de no haber ganado, el punto sabe muy bien», señala. Nadie había ganado en Logroño. «Viniendo de donde veníamos, con toda la tralla que traemos, el punto sabe bien independientemente de que nos empataron en el último segundo», insiste.

Gordo no tiene duda de que la moneda saldrá cara más pronto que tarde. «Me quedo con la actitud de mis jugadores. Hubo mucha rotación en un partido muy rápido que en la segunda mitad pudimos controlar mucho mejor el ritmo. Hubo tramos donde le vi perdido y otros ganado. A seguir trabajando y pensar en Nava».

Ademar-Nava

El Abanca Ademar volverá a tener doble partido esta semana. El jueves recupera el duelo ante el BM Nava en el Palacio desde las 20.30 horas (jornada 7) y el domingo 14 a las 18.00 reciben de nuevo en casa al Alicante.