La Cultural gana... y se gusta

Publicado por Julia G. Fidalgo Valladolid Creado: Actualizado:

CD SAN AGUSTÍN 0

Álvaro Martinez, Pablo Benito, Alejandro Sierra, Víctor Arias (Lucas, min 73), Rodrigo Varela (Peláez, min 73), Romera, Sergio Garcia (Minguela, min 73), Sergio Alvarez, Bryan Henrique (Aaron, min 73), Alejandro Carrión (Fran Alvarez, min 59), David Rodriguez.

CULTURAL 5

David Leitenbauer, Álvaro Fernández, Mario Lafuente, Raúl Calvo, Jesús López (Sergio González, min 73), Miguel Arribas, Diego Julián (Freitas, min 73), Mauro Fontanillo (Manuel Robles, min 73), Álvaro Falgán (Dani Martinez, min 57), Izan Iglesias (Hugo Aller, min 65), Ángel Martinez.

Goles: 0-1, min 8: Mauro. 0-2, min 16: Jesús. 0-3, min 28: Jesús; 0-4, min 55: Álvaro; 0-5, min 64: Daniel. Árbitro: David de León (Colegio vallisoletano). Tarjeta amarilla al local Peláez y al visitante Raúl Calvo.

La Cultural firmó una actuación incontestable ante el San Agustín, imponiéndose por 0–5 en un encuentro que dominó de principio a fin. Desde el pitido inicial, los leoneses mostraron una presión alta, orden táctico y verticalidad, anulando cualquier intento local. El tempranero 0–1, obra de Mauro tras un córner en el minuto 8, abrió una senda que la Cultu recorrió con autoridad. Ocho minutos después llegó el 0–2, en una acción desafortunada del portero local, al que se le escapó el balón tras un bote inocente, aprovechando Jesús para marcar. El propio Jesús repitió en el 28, culminando el 0–3. Con el partido muy encarrilado al descanso, la Cultural no levantó el pie. En el 55, Álvaro firmó el cuarto y Dani el quinto.