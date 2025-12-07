La Peña remonta un 0-2 al Hergar Helmántica a base de lucha y coraje en un partido de raza

Publicado por Joaquín Coto León Creado: Actualizado:

PEÑA/VIDAL 3

Miguel, Álex, Mirantes (Castro, min 86), Víctor, Yago, Ferrero, Asier (Óscar López, min 75), Marcos, Joe (Ernesto, min 89), Fraguas (Samu, min 86) y Marquitos (Coladilla, min 46).

HERGAR HELMÁNTICA 2

Mario, Jaime (Ejido, min 58), Nico (David, min 75), Íker, Álvaro, Yuste, Engonga, Héctor (Gómez, min 71), Rodri, Bárez y Rubén.

Goles: 0-1, min: 6 Nico; 0-2, min 8: Héctor; 1-2, min 28: Asier; 2-2, min 74: Álex; 3-2, min 84: Joe. Árbitro: Carrera Rabanillo, asistido por Álvarez Prieto y Clara Pardo Morán (León). Mal. Gol anulado a Joe por fuera de juego que no era y mal redactados en el acta los datos del partido con cambios que no se corresponden a cuándo se produjeron. Cartulina amarilla a Hugo y Samu por la Peña y a Mario, Yuste y Bárez por el visitante. Incidencias: La Palomera.

La Peña dio un recital de esfuerzo, lucha y sacrificio para remontar un marcador adverso de 0-2 que reflejaba el tanteador en el minuto 8 de partido. El equipo dio lo que siempre ha transmitido este club referencia del fútbol base leonés como seña de identidad: espíritu de equipo. Todos y cada uno de los que componen el bloque son importantes. El engranaje funciona si todos aportan. Hacía tiempo que no se veía al primer conjunto juvenil ofrecer esa sensación de levantar un partido a base de fuerza y derroche para meter al rival en su área. Todos se esmeraron, los que estaban dentro del campo y también los que en esta ocasión se quedaron fuera, para que uno de los clubes santo y seña del fútbol leonés mantenga esa capacidad demostrada desde hace muchas temporadas, con la guinda de la victoria por 3-2, que puso un Joe espectacular en su trabajo sin descanso durante todo el encuentro.

La Peña dio una lección de humildad, saber estar y capacidad para levantarse. Y eso que tuvo que remontar a la épica, cuando con 1-2 no aprovechó un penalti a su favor porque lo adivinó el portero visitante y también con 2-2 en el marcador ver como se le anulaba un gol completamente legal a Joe cuando el asistente, mal colocado, señaló fuera de juego. Al final, Joe obró el 3-2.