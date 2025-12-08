La Ponferradina se deja empatar tras adelantarse con un 0-2 ante Unionistas

Publicado por F. Rodríguez Salamanca Creado: Actualizado:

La Ponferradina arañó un punto en el estadio municipal Reina Sofía tras empatar ante el Unionistas de Salamanca (2-2). Los bercianos, en sus dos primeros remates a puerta, se adelantaron en la primera parte con 0-2 con los goles de Xemi y Cortés, de penalti. Los salmantinos fueron mejores en la segunda mitad y neutralizaron esta desventaja con los tantos de Olmedo y de Gastón, de penalti, quien, a la postre, fue expulsado en el tiempo de descuento.

El nuevo entrenador de la Ponferradina, Mehdi Nafti, desde que llegó hace casi dos semanas al banquillo blanquiazul, perdió en su estreno en liga en casa ante el Arenas Club (1-2) y el pasado jueves cayó eliminado con dignidad en la Copa del Rey en la prórroga ante el Racing Club (1-2) y llegó a tierras salmantinas con la intención de debutar como técnico con victoria y sacar a su equipo de los puestos de descenso y enderezar el rumbo en el campeonato.

Su segunda alineación titular en la liga, con el esquema táctico 4-2-3-1 dejó algunas novedades en el once inicial. Andrés Prieto parece ser el preferido del técnico francés para ocupar la portería, en lugar de Ángel, titular con el anterior preparador, Fer Estévez. Formó con una línea de cuatro defensas con Diego Moreno, una de las novedades en el lateral derecho y que se recuperó finalmente de sus problemas físicos en el torneo copero, mientras que Vasco entró en el puesto de lateral izquierdo, en detrimento de Andoni López. Ger Nóvoa y Boris, repitieron como pareja de centrales. En el centro del campo, Frimpong y Eneko se encargaron de llevar la dirección de juego, quedando Undabarrena en el banquillo. Borja Vázquez se desplazó al extremo derecho, quedando Xemi como enganche en la mediapunta, en sustitución del lesionado Borja Valle. Keita entró como titular y ocupó el extremo izquierdo. En la punta de ataque volvió a repetir Cortés.

Por su parte, el equipo dirigido por Mario Simón repitió el mismo dibujo táctico que su homónimo en el banquillo, con el 4-2-3-1.

El encuentro comenzó con una batalla táctica para hacerse ambos equipos con el dominio en el centro del campo, buscando presionar a su rival muy atrás.

El choque, en los primeros compases de la primera parte, se desarrolló principalmente en la línea divisoria de ambos campos, sin que hubiera demasiadas acciones peligrosas. Los dos equipos buscaron la verticalidad en las jugadas de ataque y en la primera ocasión clara de gol del partido llegó el primer gol del partido para la Ponferradina cuando se cumplió el primer cuarto de hora del encuentro. Xemi recibió un balón en la frontal del área, aprovechando una indecisión de la zaga local, para lanzar un latigazo ante el que nada pudo hacer Marino. El 0-1 fue una gran inyección de moral para el equipo blanquiazul, que comenzó a afianzar su juego y a ganarle más terreno al conjunto salmantino, que, sin embargo, tuvo una buena oportunidad para empatar en un disparo de Juanma, buscando la escuadra, pero el balón salió rozando el larguero.

Sin embargo, la Ponferradina hizo gala de su gran pegada en ataque en su segunda gran oportunidad de gol que acabó con un penalti señalado a su favor por levantar demasiado la pierna Gorjón dentro del área ante Boris, que remató al larguero. El Unionistas de Salamanca pidió el VAR, pero el árbitro se ratificó en su decisión y señaló una pena máxima, que se encargó de transformar Cortés desde la línea de los 11 metros en el minuto 27. Este resultado allanaba el camino de la primera victoria en la era Nafti al frente del banquillo berciano, aunque todavía quedaba mucho partido. Keita pudo aumentar la ventaja visitante a los 30 minutos, pero su remate se marchó alto.

Los salmantinos estaban tocados, pero apretaron en el tramo final de la primera parte. Gorjón pudo acortar distancias en el descuento de la primera parte, pero su remate de cabeza, a la salida de un córner, se marchó alto. Al descanso se llegó con 0-2.

Tras la reanudación, los charros apretaron en el arranque del segundo periodo y recortaron diferencias tras una volea imparable de Olmedo, que se coló como un obús dentro de la portería visitante a los 58 minutos. Sin embargo, en un partido muy físico, los bercianos lograron frenar las acometidas ofensivas de los salmantinos, sin que se produjeran demasiadas ocasiones de gol hasta el minuto 71 en el que Gastón pudo anotar el embate en un cabezazo a bocajarro en área pequeña de Gastón, que salvó providencial el portero Andrés Prieto.

El Unionistas pidió por segunda vez el VAR en una posible mano de Ger Nóvoa, pero el colegiado no vio penalti a los 72 minutos. Sin embargo, los salmantinos igualaron la contienda cinco minutos después por un penalti señalado a su favor por derribo dentro del área de Boris sobre Gastón, que transformó el propio delantero.

Ya, en el descuento, el Unionistas se quedó con diez por la expulsión por doble amarilla de su delantero, Gastón.

Al final, la Ponferradina resistió el asedio ofensivo de su rival y arañó un punto que se puede dar por bueno.