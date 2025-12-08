Al Barça le urge ganar en Champions.

Publicado por Agencias Barcelona Creado: Actualizado:

El Barcelona tiene una oportunidad de pasar página de una de las noches más bochornosas que se recuerdan en la historia del club azulgrana (21.00 horas, en Movistar). El 14 de abril de 2022 los culés cayeron de forma estrepitosa en la Europa League contra el Eintracht de Fráncfort en un partido marcado por la reventa de entradas a los aficionados alemanes y por el color blanco que tiñó las gradas del Camp Nou. Ese día, en el que el equipo de Xavi Hernández cayó por 2-3, todavía está en el recuerdo de un Barcelona que ha activado incluso un protocolo para evitar que se repita un episodio similar.

Y es que el Barcelona no está para regalar nada, y mucho menos la localía en un partido de Champions en el que se juega mucho. Por eso, el club ha llevado a cabo una investigación y ha detectado ya 353 socios y ocho abonados con comportamientos sospechosos de cara a una reventa. Esa es la principal preocupación antes de un partido al que los azulgranas llegan lanzados después de una semana redonda en la que se han impuesto al Alavés, al Atlético y al Betis, y han dejado, de paso, al Real Madrid a cuatro puntos. Es el mejor momento culé y Hansi Flick espera plasmarlo en la Champions. «Creo que nunca acabamos lo que hacemos porque siempre es posible progresar. No es fácil jugar al máximo nivel, pero los jugadores lo están haciendo bien. Presionamos y estamos conectados", afirmó el técnico alemán.

El Barça llega en un gran momento a un momento clave de la temporada en Champions. Se ha dejado ocho puntos en las cinco primeras jornadas y ha agotado el margen de error de cara a poder estar en el top 8. Por eso Flick sabe de la importancia del encuentro y no quiere ningún tipo de relajación. «La Champions es diferente y será un partido difícil. Nos pueden hacer daño si no estamos a nuestro mejor nivel", afirmó, al tiempo que recalcó que su equipo «ha de defender y correr más». Para ello, Flick volverá a contar con el grueso de futbolistas que se impusieron al Betis en La Cartuja.