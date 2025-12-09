El Real Madrid se juega el prestigio y Xabi la cabeza

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Ciento noventa y ocho días después de tomar posesión como entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso se juega el cargo este miércoles (21.00 horas, en Movistar). Cinco tropiezos en los siete últimos partidos han convertido el duelo con el Manchester City en un plebiscito para el preparador guipuzcoano, al que otra mala actuación frente al equipo que dirige Pep Guardiola podría dejar sentenciado como dueño del banquillo blanco. El técnico de Santpedor, que desfilará por el coliseo merengue por cuarta campaña consecutiva y sexta vez en los siete últimos años, puede ponerle la puntilla a una figura a la que moldeó durante dos temporadas en el Bayern y a la que muchos veían como una posible mímesis suya en clave madridista, pero que no está siendo capaz de embridar una crisis que avanza desbocada.

La derrota ante el Celta, más dura aún por las formas que por el fondo, ha dejado sin margen de error a Xabi Alonso, que está padeciendo en sus carnes los mismos males que condenaron en su día a Carlo Ancelotti. La deficiente planificación deportiva, una interminable lista de lesiones y, sobre todo, los vicios endémicos de un plantilla que parece incorregible y encima no ha hecho buenas migas con el vasco, han puesto contra la pared el proyecto de un técnico que estaba llamado a revolucionar la cultura futbolística del quince veces campeón de Europa tras convertir al Leverkusen en un envidiado equipo de autor, pero cuya autoridad quedó minada por el desplante de Vinicius en el clásico y no ha sabido imponer sus ideas. Solo una reacción inmediata y convincente frente al entrenador más odiado por el madridismo podría insuflar vida extra a un estratega que, pese a todo, no se da por vencido.

La espina de Haaland

Enfrente aparecerá un City que presenta un parte de guerra mucho más reducido —Kovacic y Rodri— y una racha diametralmente opuesta a la del Real Madrid —seis triunfos y dos derrotas en sus ocho últimas citas entre Premier y Champions-, pero que arrastra más apuros en Europa. La derrota sufrida a manos del Leverkusen en la anterior jornada añade presión a los 'cityzens', que encadenan cuatro encuentros seguidos sin vencer a los blancos desde la goleada por 4-0 en el Etihad que preludió la única 'orejona' del conjunto mancuniano y necesitan la victoria para asaltar la parte aristocrática de la tabla. Haaland, que aún no sabe lo que es marcar en el Bernabéu tras dos visitas previas, aspira a sacarse la espina. Más madera en medio del incendio. Habrá que ver si es el último partido de Xabi como entrenador o salva su cabeza.